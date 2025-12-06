CSAPR : La société civile tchadienne se mobilise pour la paix, la démocratie et le développement durable

Placée sous le thème « Remobiliser la société civile pour relever les défis de la paix, de la démocratie et du développement durable au Tchad », cette rencontre a réuni de nombreux représentants d’organisations de la société civile venus réfléchir aux enjeux actuels du pays et aux stratégies de renforcement de l’action citoyenne.



Intervenant à cette occasion, la Présidente des Femmes tchadiennes et Médiatrice pour la paix durable, Mme Achat Djibrine, a annoncé que le forum a décidé de procéder à la création d’un Comité des observateurs de la société civile. Ce comité aura pour mission principale d’assurer un suivi indépendant et une veille citoyenne permanente sur la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2025-2030. Il sera également chargé d’évaluer les avancées, de documenter les insuffisances et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités nationales ainsi que des partenaires internationaux.



Mme Achat Djibrine a souligné que le forum encourage également l’autonomisation des organisations de la société civile (OSC) à travers plusieurs actions, notamment :

– le renforcement des cotisations internes ;

– le développement d’activités génératrices de revenus ;

– l’amélioration de la gestion, de la transparence et de la redevabilité ;

– le renforcement des capacités de mobilisation des ressources.



Selon elle, ces efforts permettront de consolider l’indépendance, la crédibilité et la capacité d’action de la société civile, appelée à jouer un rôle central dans le développement du Tchad.



Les participants ont également convenu d’engager une démarche de plaidoyer au plan national et international en vue de l’obtention d’une Maison de la société civile au Tchad. Cette structure servirait de :

– espace de travail et de coordination ;

– lieu de dialogue inter-OSC ;

– centre de formation, d’archives et de ressources ;

– cadre de concertation avec les institutions publiques et les partenaires.



La Médiatrice de la paix durable a déclaré : « En adoptant cette déclaration finale, nous réaffirmons notre engagement à construire une société civile unie, responsable, ouverte et influente, efficace et véritablement au service de la paix, de la démocratie et du développement durable du Tchad. »