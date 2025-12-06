Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

CSAPR : La société civile tchadienne se mobilise pour la paix, la démocratie et le développement durable


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 6 Décembre 2025


Dans le cadre des activités du dialogue multi-acteurs, le Comité de Suivi de l’Appel à la Paix et à la Réconciliation (CSAPR) a officiellement clôturé, ce 6 décembre 2025, son Forum national des acteurs de la société civile, lors d’un point de presse organisé à N’Djamena.


CSAPR : La société civile tchadienne se mobilise pour la paix, la démocratie et le développement durable
Placée sous le thème « Remobiliser la société civile pour relever les défis de la paix, de la démocratie et du développement durable au Tchad », cette rencontre a réuni de nombreux représentants d’organisations de la société civile venus réfléchir aux enjeux actuels du pays et aux stratégies de renforcement de l’action citoyenne.

Intervenant à cette occasion, la Présidente des Femmes tchadiennes et Médiatrice pour la paix durable, Mme Achat Djibrine, a annoncé que le forum a décidé de procéder à la création d’un Comité des observateurs de la société civile. Ce comité aura pour mission principale d’assurer un suivi indépendant et une veille citoyenne permanente sur la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2025-2030. Il sera également chargé d’évaluer les avancées, de documenter les insuffisances et de formuler des recommandations à l’endroit des autorités nationales ainsi que des partenaires internationaux.

Mme Achat Djibrine a souligné que le forum encourage également l’autonomisation des organisations de la société civile (OSC) à travers plusieurs actions, notamment :
– le renforcement des cotisations internes ;
– le développement d’activités génératrices de revenus ;
– l’amélioration de la gestion, de la transparence et de la redevabilité ;
– le renforcement des capacités de mobilisation des ressources.

Selon elle, ces efforts permettront de consolider l’indépendance, la crédibilité et la capacité d’action de la société civile, appelée à jouer un rôle central dans le développement du Tchad.

Les participants ont également convenu d’engager une démarche de plaidoyer au plan national et international en vue de l’obtention d’une Maison de la société civile au Tchad. Cette structure servirait de :
– espace de travail et de coordination ;
– lieu de dialogue inter-OSC ;
– centre de formation, d’archives et de ressources ;
– cadre de concertation avec les institutions publiques et les partenaires.

La Médiatrice de la paix durable a déclaré : « En adoptant cette déclaration finale, nous réaffirmons notre engagement à construire une société civile unie, responsable, ouverte et influente, efficace et véritablement au service de la paix, de la démocratie et du développement durable du Tchad. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 05/12/2025

Tchad : Le Général Ismat Issakha Acheikh mobilise les Forces de Sécurité face à la recrudescence de l’insécurité dans le Salamat

Tchad : Le Général Ismat Issakha Acheikh mobilise les Forces de Sécurité face à la recrudescence de l’insécurité dans le Salamat

Tchad : Le COST appelle à l'unité et au fair-play pour le développement sportif Tchad : Le COST appelle à l'unité et au fair-play pour le développement sportif 05/12/2025

Populaires

N’Djamena se transforme : la capitale en pleine modernisation au rythme des grands chantiers

05/12/2025

Tchad : agression d’un commerçant d’or à Abéché, la famille offre jusqu’à 130 millions FCFA de récompense

05/12/2025

N’Djamena : Un nouveau parking pour gros porteurs en préparation à Ngueli pour désengorger la circulation

05/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 04/12/2025 - AEC

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

L'expansion en amont du Congo annonce une nouvelle ère pour l'avenir énergétique de l'Afrique centrale

Refus implicite de régularisation : La préfecture de la Seine-Saint-Denis condamnée à délivrer un titre de séjour Refus implicite de régularisation : La préfecture de la Seine-Saint-Denis condamnée à délivrer un titre de séjour 04/12/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter