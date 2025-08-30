​Tchad : Une mère tue son fils de trois ans lors d’un accès de colère

L’enfant aurait été frappé parce qu’il a fait ses besoins sur lui. Sa mère, en proie à une rage incontrôlable, l’a battu jusqu’à lui fracturer le pied droit, alors qu’elle venait d’accoucher d’un nouveau-né. Quelques jours plus tard, la blessure s’est infectée malgré les soins prodigués, entraînant une hémorragie interne fatale.



Surnommée par son entourage « la meurtrière de son fils », Dénémadji vit désormais dans le désarroi et l’isolement, rejetée par son mari et sa belle-famille.



Ce drame illustre la persistance des violences faites aux enfants dans les foyers tchadiens. Si la coutume tolère encore les châtiments corporels comme moyen d’éducation, leurs conséquences peuvent être dramatiques : traumatismes à vie, enfants livrés à eux-mêmes ou exposés à de graves dangers.



Pourtant, la législation tchadienne interdit clairement ces pratiques. La Constitution de 2018 (article 18) et le Code pénal de 2017 (article 318) prohibent les châtiments corporels infligés aux enfants. Mais dans la réalité, ces dispositions sont rarement appliquées au sein des familles.



Des campagnes de sensibilisation existent pour promouvoir une parentalité positive et une discipline sans violence, mais leur portée reste limitée. Cette tragédie relance la question cruciale : la violence peut-elle réellement être un moyen d’éducation ?