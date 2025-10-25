​Tchad : Vers la création effective de l’Ordre des Agronomes — le Bureau provisoire renforce la mobilisation

Réunis en assemblée générale, les membres du bureau, conduits par leur président M. Abdelkader Eltidjani Koïboro, ont fait le point sur l’état d’avancement du processus de validation et d’adoption du projet de loi portant création de l’Ordre des Agronomes du Tchad.



Dans son discours d’ouverture, M. Koïboro a salué le travail collectif et la mobilisation constante de la communauté des agronomes tchadiens.



Selon lui, ce projet de loi est le résultat d’un long processus de réflexion et de concertation impliquant les acteurs du monde agricole.



« L’adoption de ce projet de loi est cruciale pour notre profession, car elle nous permettra de renforcer notre crédibilité, de garantir la qualité de nos interventions et de mieux contribuer à la transformation agricole du Tchad », a-t-il déclaré.



Il a rappelé que la création de cet ordre vise à professionnaliser le secteur agricole, à promouvoir l’excellence technique et scientifique des agronomes, et à valoriser leur rôle dans le développement rural et la sécurité alimentaire du pays.



Le président du Bureau provisoire a également exprimé sa reconnaissance envers les partenaires techniques, les experts, ainsi que les autorités administratives et politiques ayant soutenu l’initiative. Il a souligné que l’aboutissement de ce projet constituera « un tournant décisif dans la reconnaissance institutionnelle des agronomes tchadiens », contribuant durablement au développement économique national.



Prenant la parole, le Secrétaire général du Bureau provisoire, M. Adoum Hangatta, a confirmé que toutes les dispositions nécessaires à la concrétisation du projet sont désormais réunies.



« Toutes les instances concernées ont été mobilisées. Nous devons à présent unir nos efforts pour finaliser le texte et tenir le conclave de validation », a-t-il précisé.



Cette rencontre marque ainsi une étape déterminante vers la création officielle de l’Ordre des Agronomes du Tchad, une institution attendue depuis longtemps par les professionnels du secteur.



Elle devrait permettre à terme d’encadrer l’exercice de la profession, d’assurer la formation continue des agronomes et de renforcer leur contribution à la mise en œuvre de la politique agricole nationale.



En clôturant les travaux, les participants ont réaffirmé leur engagement collectif à faire aboutir ce projet de loi et à œuvrer pour la valorisation du métier d’agronome, considéré comme un pilier du développement durable au Tchad.