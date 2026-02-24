Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : des attaques armées contre des usagers de la route au Sila, plusieurs blessés


Alwihda Info | Par Alwihda - 24 Février 2026


Dans la nuit du 22 février 2026, trois jeunes résidants du village de Fafalko, dont un militaire en service, se sont rendus au marché hebdomadaire de Koloye, dans le canton du même nom, département d’Adé, province du Sila.


Aux alentours de 16h30, alors qu’ils regagnaient leur village, ils ont été pris en embuscade par des coupeurs de route. Les assaillants ont ouvert le feu avant de s’emparer de leur motocyclette.

Deux des victimes, Adef Abdelkerim, militaire en service, et Hissein Ali, ont été atteints par balles. Leur motocyclette a été emportée par les malfaiteurs.

À la suite de l’attaque, une mobilisation citoyenne s’est organisée dans le village pour tenter de poursuivre les assaillants. Les deux blessés ont d’abord reçu des soins d’urgence au centre de santé d’Adé avant d’être évacués vers des structures spécialisées : l’un vers l’hôpital provincial de Goz Beïda ; l’autre vers l’hôpital d’Abougoudam, dans la province du Ouaddaï, pour une intervention chirurgicale.

Incident à Marfakatel, département de Koukou Angarana

Le même jour, 22 février 2026, aux environs de 9h00, deux jeunes quittant leur ferick à moto ont été interceptés par des individus armés dans la localité de Marfakatel, département de Koukou Angarana.

Face au refus des jeunes de s’arrêter, les agresseurs ont ouvert le feu. L’un des passagers a été atteint d’une balle au pied. Il a été transporté à l’hôpital de Goz Beïda pour recevoir les soins appropriés.

La recrudescence de ces attaques armées, particulièrement dans les zones frontalières avec le Soudan, suscite une vive inquiétude au sein des populations locales.


