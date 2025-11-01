​Tchad : installation officielle du nouveau Chef de Canton Yiria Kedellah à Nokou

Le chargé des intronisations de Yiria Kedellah du Tchad et du Niger, Lemine Mah Dirchimi, a procédé ce samedi 1ᵉʳ novembre 2025, à Nokou, dans le département du Nord-Kanem, à l’installation officielle du nouveau Chef de Canton Yiria Kedellah de Nokou, Mahamat Ali Kedellaye, désormais désigné sous l’appellation de Kedella Mellé.



Cette cérémonie solennelle, marquant la continuité d’une lignée respectée, s’est déroulée en présence de nombreuses autorités administratives, militaires, religieuses et coutumières, ainsi que d’une foule importante et de délégations venues de plusieurs provinces du Tchad et du Niger.



Les participants ont rendu un vibrant hommage au défunt Chef de Canton, Ali Kedellaye, décédé le 24 octobre 2025 à N’Djamena à l’âge de 88 ans, tout en exprimant leur soutien au nouveau Chef, appelé à perpétuer l’héritage familial de sagesse, de paix et de cohésion sociale.