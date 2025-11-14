​Tchad : l’Assemblée nationale adopte deux lois d’amnistie générale

Le premier projet de loi accorde une amnistie générale à M. Mahamat Zene Bada, condamné en 2012 pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics.



Le second texte, quant à lui, concerne les membres des forces de défense et de sécurité ainsi que les membres des groupes signataires des accords de paix de Miski (2019-2020).



Selon le gouvernement, ces amnisties visent à favoriser la réconciliation nationale et à tourner la page des différends passés, dans un esprit de cohésion et de stabilité politique.