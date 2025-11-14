Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : l’Assemblée nationale adopte deux lois d’amnistie générale


Alwihda Info | Par Alwihda - 14 Novembre 2025


L’Assemblée nationale a adopté, ce vendredi 14 novembre 2025, au Palais de la Démocratie de Gassi, deux projets de lois d’amnistie générale, lors d’une séance plénière présidée par Ali Kolotou Tchaïmi, président de l’institution. Les textes ont été votés à une écrasante majorité : 163 voix pour, 1 contre et 0 abstention.


​Tchad : l’Assemblée nationale adopte deux lois d’amnistie générale
Le premier projet de loi accorde une amnistie générale à M. Mahamat Zene Bada, condamné en 2012 pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics.

Le second texte, quant à lui, concerne les membres des forces de défense et de sécurité ainsi que les membres des groupes signataires des accords de paix de Miski (2019-2020).

Selon le gouvernement, ces amnisties visent à favoriser la réconciliation nationale et à tourner la page des différends passés, dans un esprit de cohésion et de stabilité politique.


