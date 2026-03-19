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​Tchad : l’Assemblée nationale condamne fermement l’attaque de drones et exprime son soutien aux autorités


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Mars 2026


L’Assemblée nationale du Tchad a vivement condamné l’attaque de drones survenue le 18 mars 2026 dans la zone frontalière de l’est du pays, en provenance du Soudan, qui a causé des pertes en vies humaines et fait plusieurs blessés parmi les populations civiles.


​Tchad : l’Assemblée nationale condamne fermement l’attaque de drones et exprime son soutien aux autorités
Dans un communiqué officiel, la Représentation nationale a exprimé sa consternation et son indignation face à ces actes qualifiés d’« inadmissibles ». Elle dénonce une violation flagrante de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Tchad, ainsi qu’une atteinte grave aux principes du droit international et de la coexistence pacifique entre les États.

L’Assemblée nationale a adressé ses condoléances au Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, au gouvernement ainsi qu’aux familles des victimes. Elle a également formulé des vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Face à cette situation, l’institution parlementaire a salué les mesures prises par le Chef de l’État, notamment la mise en état d’alerte maximale des Forces de défense et de sécurité, la fermeture des frontières concernées et les instructions visant à assurer une riposte appropriée à toute nouvelle attaque.

L’Assemblée nationale a par ailleurs réaffirmé son soutien total et indéfectible au Président de la République, au gouvernement et aux forces de défense engagées dans la protection du territoire national.

Enfin, elle a appelé l’ensemble du peuple tchadien à faire preuve de calme, de vigilance et d’unité, en se mobilisant autour des institutions républicaines face à cette situation sécuritaire préoccupante.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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