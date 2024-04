​Tchad : lancement du bureau de soutien "SYNERGIE" pour la campagne présidentielle

Le secrétaire général, Mahamat Guende, dans son discours de bienvenue, a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses aux membres pour leur dévouement envers le MPS et pour la candidature de Mahamat Idriss Deby Itno. "Votre dynamisme et votre engagement incarnent l'esprit de la coalition pour un Tchad Uni, un symbole de stabilité, de paix et d'unité," a-t-il déclaré.



Mahamat Guende a souligné que la création du bureau "Synergie" est le résultat d'un engagement collectif et que l'efficacité de leurs actions dépend de la création d'une synergie pour canaliser leurs efforts. "Votre soutien ne prendra tout son sens que lorsqu'il sera intégré dans une collaboration étroite et coordonnée avec les structures de base du MPS," a-t-il ajouté.



Dans deux jours, la campagne sera officiellement lancée, et c'est à ce moment que "nous débuterons notre véritable campagne pour la coalition pour un Tchad uni, en présentant le programme politique solide et réaliste de notre illustre candidat, Mahamat Idriss Deby Itno," a affirmé Mahamat Guende.