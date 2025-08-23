Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : lancement du projet Chabab Lalé pour une cohabitation harmonieuse


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 23 Août 2025



​Tchad : lancement du projet Chabab Lalé pour une cohabitation harmonieuse
Six associations de jeunes ont lancé ce matin, au CEFOD, le projet Chabab Lalé, destiné à lutter contre la prolifération des discours de haine sur les réseaux sociaux. Ce programme ambitionne de « transformer l’énergie et la créativité de la jeunesse en une force motrice pour la cohésion sociale », a expliqué son coordonnateur, Noudjiamngar Boris Nakiri.

Le projet, prévu sur cinq ans, démarre par une phase pilote de deux ans à N’Djamena et dans deux provinces, au terme de laquelle 50 ambassadeurs de la paix seront formés.

Ce projet bénéficie également du soutien de la députée Mariam Djimet Ibet, marraine de l’initiative. « Le projet m’a touchée. J’en suis la première adhérente », a-t-elle déclaré, appelant les jeunes à bâtir une « stratégie forte de sensibilisation » en faveur de la cohésion sociale, essentielle au développement du Tchad.


