​Tchad : le PNR exige la démission du gouvernement et la mise en place d'une autre équipe de technocrates

La démission du gouvernement actuel et la mise en place d'un autre gouvernement composé de technocrates.

L'annulation de la CONEREC et la mise en place d'une structure consensuelle en lieu et place.

L'annulation du décret mettant en place le cadre national de concertation politique et la mise en place d'une nouvelle liste qui prendra en compte toutes les composantes politiques dans leur répertoire naturel : opposition - majorité.

Le président du PNR a d'abord rappelé que la crise actuelle (manque de gaz, de carburant, inflation des prix des denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité) est le résultat de l'incapacité du président de transition à assumer ses responsabilités, et marque la fin d'une tentative de rupture définitive avec les militaires qui ont suffisamment endeuillé le pays."Le PNR n'a qu'un seul souci : le changement, en vue de la consolidation de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité du pays, un souci partagé par d'autres partis politiques et nos véritables partenaires", a ajouté Mahamat Adoum. À cet effet, le PNR exige ce qui suit :Ensuite, le président du PNR dénonce la politique française au Tchad et affirme que la France, par le biais de son président Macron, a bluffé le peuple tchadien pour lui imposer une succession monarchique. "Pourtant, en voulant rectifier le tir, elle nous endort avec des discours qui ne tiennent pas la route et salue la détermination et l'engagement des peuples américains quant à leur prise de position de voir un Tchad libre dans une égalité et une justice pour tous", a-t-il déclaré."Dans cette perspective, nous allons continuer à agir dans l'état actuel de la situation pour sensibiliser la population à une prise de conscience collective et empêcher une succession monarchique clanique par le fils du défunt maréchal, dans l'intérêt suprême de la nation, gage de tout", a conclu Mahamat Adoum, le président du PNR.