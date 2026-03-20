Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : le Sénat condamne fermement l’attaque de drone à Tiné et réaffirme son soutien aux institutions


Alwihda Info | Par Alwihda - 20 Mars 2026


Le Bureau du Sénat tchadien a exprimé sa vive indignation à la suite de l’attaque de drone survenue le 18 mars 2026 à Tiné, dans l’est du pays, ayant causé plusieurs pertes en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles.


​Tchad : le Sénat condamne fermement l’attaque de drone à Tiné et réaffirme son soutien aux institutions
Réuni le 19 mars 2026 sous la présidence de son Président Dr. Haroun Kabadi, le Bureau du Sénat a procédé à un examen approfondi de la situation sécuritaire nationale. Dans un communiqué officiel, l’institution dénonce avec la plus grande fermeté cette attaque, qu’elle qualifie d’atteinte grave à l’intégrité territoriale, à la souveraineté nationale et à la sécurité des citoyens tchadiens.

Face à cette tragédie, le Sénat a présenté ses condoléances les plus attristées au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux familles des victimes. Il a également exprimé sa solidarité avec le peuple tchadien, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Le Bureau du Sénat a salué les mesures prises par le Chef de l’État, notamment la fermeture totale de la frontière avec le Soudan, et a appelé au respect du droit international, à la retenue et à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région.

Par ailleurs, la Haute Chambre a réaffirmé son attachement indéfectible à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Tchad. Elle a assuré le Président de la République de son soutien total et inconditionnel dans la défense des intérêts supérieurs de la Nation.

Dans ce contexte marqué par la gravité des événements, le Sénat appelle à l’unité nationale et à la vigilance pour faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/03/2026

Tchad : le CESCE condamne fermement l’attaque de drones et appelle à l’unité nationale

Tchad : le CESCE condamne fermement l’attaque de drones et appelle à l’unité nationale

Tchad : arrivée d'une mission gouvernementale à Tiné pour évaluer la situation sécuritaire Tchad : arrivée d'une mission gouvernementale à Tiné pour évaluer la situation sécuritaire 19/03/2026

Populaires

​Coopération économique : la CEMAC et la France renforcent leur partenariat à Paris

19/03/2026

Attaque de drones à Tiné : le Tchad en alerte maximale face à une escalade des tensions

19/03/2026

Gouvernement Tchadien : "ça vient du Soudan mais nous ne savons pas qui a lancé le projectile"

19/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 17/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

Le tribunal administratif de Montreuil annule le refus de séjour, l’OQTF, l’IRTF et ordonne de mettre fin sans délai au signalement le système d’information Schengen

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter