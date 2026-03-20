​Tchad : le Sénat condamne fermement l’attaque de drone à Tiné et réaffirme son soutien aux institutions

Réuni le 19 mars 2026 sous la présidence de son Président Dr. Haroun Kabadi, le Bureau du Sénat a procédé à un examen approfondi de la situation sécuritaire nationale. Dans un communiqué officiel, l’institution dénonce avec la plus grande fermeté cette attaque, qu’elle qualifie d’atteinte grave à l’intégrité territoriale, à la souveraineté nationale et à la sécurité des citoyens tchadiens.



Face à cette tragédie, le Sénat a présenté ses condoléances les plus attristées au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ainsi qu’aux familles des victimes. Il a également exprimé sa solidarité avec le peuple tchadien, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Le Bureau du Sénat a salué les mesures prises par le Chef de l’État, notamment la fermeture totale de la frontière avec le Soudan, et a appelé au respect du droit international, à la retenue et à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région.



Par ailleurs, la Haute Chambre a réaffirmé son attachement indéfectible à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale du Tchad. Elle a assuré le Président de la République de son soutien total et inconditionnel dans la défense des intérêts supérieurs de la Nation.



Dans ce contexte marqué par la gravité des événements, le Sénat appelle à l’unité nationale et à la vigilance pour faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté.