​Tchad : le gouvernement ordonne l’évacuation des sites miniers de Miski

Passé ce délai, le communiqué signé par la ministre Ndolenodji Alixe Naimbaye, précise que les forces de la commission mixte interviendront sur les sites miniers afin de faire appliquer strictement cette décision.



Le ministère rappelle que les autorités administratives et traditionnelles du département d’Emi Koussi et de la province du Tibesti sont chargées de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’évacuation effective des orpailleurs dans le délai imparti.



Cette décision s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement tchadien pour mieux encadrer l’exploitation minière artisanale et prévenir les tensions liées à l’orpaillage dans la région du Tibesti, où les activités minières informelles ont souvent été sources de conflits, d’insécurité et de dégradation de l’environnement.