​Tchad : le président de la CNDH reçoit Samia Chouchane du bureau régional de l’ONUDC

Les échanges ont porté sur la situation des migrants transitant par le Tchad vers l’Europe, notamment via la Libye. Au cours de ces parcours, de nombreux abus et violations des droits humains sont parfois enregistrés. Dans le cadre de son mandat, la CNDH œuvre à identifier des mécanismes de protection afin de prévenir ces violations, notamment lors des interpellations.



À l’issue de l’audience, Banadji Boguel Pyrrhus, vice-président de la sous-commission prévention de la torture de la CNDH, a indiqué que la visite de Mme Samia Chouchane visait à renforcer les capacités de l’institution dans les zones de transit, en particulier en matière de documentation des faits et de compréhension de la notion de traite des personnes, souvent source de confusion. Il a également souligné la complexité du travail liée à la diversité linguistique des migrants (anglais, arabe, français, portugais, entre autres).