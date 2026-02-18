Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : le président de la CNDH reçoit Samia Chouchane du bureau régional de l’ONUDC


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 18 Février 2026


Le président de la Commission nationale des droits de l’Homme (CNDH), Belngar Larmé Jacques, a accordé une audience ce mercredi 18 février 2026 à Mme Samia Chouchane, spécialiste de la prévention du crime et de la justice pénale auprès du Bureau régional de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.


​Tchad : le président de la CNDH reçoit Samia Chouchane du bureau régional de l’ONUDC
Les échanges ont porté sur la situation des migrants transitant par le Tchad vers l’Europe, notamment via la Libye. Au cours de ces parcours, de nombreux abus et violations des droits humains sont parfois enregistrés. Dans le cadre de son mandat, la CNDH œuvre à identifier des mécanismes de protection afin de prévenir ces violations, notamment lors des interpellations.

À l’issue de l’audience, Banadji Boguel Pyrrhus, vice-président de la sous-commission prévention de la torture de la CNDH, a indiqué que la visite de Mme Samia Chouchane visait à renforcer les capacités de l’institution dans les zones de transit, en particulier en matière de documentation des faits et de compréhension de la notion de traite des personnes, souvent source de confusion. Il a également souligné la complexité du travail liée à la diversité linguistique des migrants (anglais, arabe, français, portugais, entre autres).

​Tchad : le président de la CNDH reçoit Samia Chouchane du bureau régional de l’ONUDC
Selon lui, d’autres problématiques ont également été abordées, notamment l’exploitation des sites miniers, les industries extractives ainsi que les enlèvements contre rançon, avec leur dimension transfrontalière entre le Cameroun et le Tchad.

Il convient de rappeler qu’avec l’appui du Bureau régional de l’ONUDC pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, la CNDH s’est engagée à apporter assistance et soutien aux victimes, y compris dans leur prise en charge judiciaire. La documentation des cas de violations constitue l’un des piliers essentiels de cette collaboration.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/02/2026

Tchad : le Mobile Money au cœur des finances publiques

Tchad : le Mobile Money au cœur des finances publiques

​Tchad : nouveaux taux de conversion en douane des devises étrangères fixés jusqu’au 15 mai 2026 ​Tchad : nouveaux taux de conversion en douane des devises étrangères fixés jusqu’au 15 mai 2026 17/02/2026

Populaires

Tchad : un véhicule de transport attaqué sur l'axe Faya–Kouba Olanga, le chauffeur abattu

17/02/2026

​Tchad : interdiction du cumul importateur–commissionnaire en douane, un délai de six mois accordé aux contrevenants

17/02/2026

Congo/présidentielle 2026 : la majorité présidentielle déjà en ordre de bataille pour relever le défi du 15 mars prochain

17/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter