​Tchad : le projet RENFORT remet des moyens roulants à la Direction Générale du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole

Au total, neuf motos neuves de marque Honda CGL ont été remises à la DGGRHA. Ces engins permettront d’améliorer la mobilité des agents déployés sur le terrain et de faciliter leur mission d’accompagnement dans la mise en œuvre des activités au bénéfice des communautés rurales.
En recevant officiellement les clés, le Directeur Général du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole, M. Guiradoumnandjingar, a exprimé sa gratitude au projet RENFORT pour ce geste concret. Selon lui, ces équipements représentent un appui indispensable pour relever les défis logistiques et assurer un suivi régulier des infrastructures et actions financées.
Pour sa part, la Coordinatrice nationale du projet, Onetangarti Madjibeye Odette, a rappelé que cette dotation s’inscrit dans une logique d’efficacité et de proximité :
« La réussite du projet RENFORT repose en grande partie sur la capacité de nos agents à être présents sur le terrain. Ces motos leur permettront d’assurer ce rôle avec plus de rapidité et de régularité. »
En recevant officiellement les clés, le Directeur Général du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole, M. Guiradoumnandjingar, a exprimé sa gratitude au projet RENFORT pour ce geste concret. Selon lui, ces équipements représentent un appui indispensable pour relever les défis logistiques et assurer un suivi régulier des infrastructures et actions financées.
Pour sa part, la Coordinatrice nationale du projet, Onetangarti Madjibeye Odette, a rappelé que cette dotation s’inscrit dans une logique d’efficacité et de proximité :
« La réussite du projet RENFORT repose en grande partie sur la capacité de nos agents à être présents sur le terrain. Ces motos leur permettront d’assurer ce rôle avec plus de rapidité et de régularité. »
De son côté, le représentant du FIDA, Brahim Mamadou Kourtu, a salué cette initiative qui vient renforcer les moyens opérationnels de la DGGRHA et contribuer à l’amélioration des conditions de travail des équipes locales.
Au-delà de la simple remise de matériel, cet appui reflète la volonté du projet RENFORT de garantir un suivi rapproché des activités et d’assurer la pérennité des acquis. Les engins remis serviront exclusivement aux missions de terrain et devront contribuer directement à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.
La cérémonie illustre une fois de plus la synergie entre le FIDA, le projet RENFORT et les institutions nationales, dans la perspective de bâtir un développement rural inclusif et durable au Tchad.
Au-delà de la simple remise de matériel, cet appui reflète la volonté du projet RENFORT de garantir un suivi rapproché des activités et d’assurer la pérennité des acquis. Les engins remis serviront exclusivement aux missions de terrain et devront contribuer directement à l’amélioration des conditions de vie des populations rurales.
La cérémonie illustre une fois de plus la synergie entre le FIDA, le projet RENFORT et les institutions nationales, dans la perspective de bâtir un développement rural inclusif et durable au Tchad.