​Tchad : le projet RENFORT remet des moyens roulants à la Direction Générale du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole

Au total, neuf motos neuves de marque Honda CGL ont été remises à la DGGRHA. Ces engins permettront d’améliorer la mobilité des agents déployés sur le terrain et de faciliter leur mission d’accompagnement dans la mise en œuvre des activités au bénéfice des communautés rurales.



En recevant officiellement les clés, le Directeur Général du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole, M. Guiradoumnandjingar, a exprimé sa gratitude au projet RENFORT pour ce geste concret. Selon lui, ces équipements représentent un appui indispensable pour relever les défis logistiques et assurer un suivi régulier des infrastructures et actions financées.



Pour sa part, la Coordinatrice nationale du projet, Onetangarti Madjibeye Odette, a rappelé que cette dotation s’inscrit dans une logique d’efficacité et de proximité :



« La réussite du projet RENFORT repose en grande partie sur la capacité de nos agents à être présents sur le terrain. Ces motos leur permettront d’assurer ce rôle avec plus de rapidité et de régularité. »