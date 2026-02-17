​Tchad : nouveaux taux de conversion en douane des devises étrangères fixés jusqu’au 15 mai 2026

Pris conformément aux dispositions du Code des douanes CEMAC, au règlement communautaire sur la réglementation des changes et à la Loi de finances 2026, cet arrêté détermine les parités applicables pour la période du 15 février au 15 mai 2026.



Les principales nouvelles parités



Parmi les taux retenus figurent :



1 dollar américain (USD) : 559,093 FCFA

1 euro (EUR) : 655,957 FCFA

1 livre sterling (GBP) : 700 FCFA

1 yuan chinois (CNY) : 80,20 FCFA

1 dirham des Émirats arabes unis (AED) : 152,01 FCFA

1 dirham marocain (MAD) : 60,90 FCFA

1 nouvelle livre turque (TRY) : 12,90 FCFA

1 riyal saoudien (SAR) : 150,02 FCFA

1 won coréen (KRW) : 0,40 FCFA

1 dollar de Hong Kong (HKD) : 71,01 FCFA



D’autres devises internationales sont également concernées, notamment le dollar singapourien, le dollar canadien, le franc suisse, le dinar koweïtien, le dinar tunisien ou encore le yen japonais.



Tolérance sur les fluctuations



L’arrêté précise que les fluctuations des cours des devises à la hausse ou à la baisse jusqu’à 1 % n’entraîneront pas de redressement de la valeur imposable.



Le Directeur général des Douanes et Droits indirects est chargé de l’application de cet arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.