Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : nouveaux taux de conversion en douane des devises étrangères fixés jusqu’au 15 mai 2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 17 Février 2026


Le ministre d’État, ministre des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Tahir Hamid Nguilin, a signé, le 17 février 2026 à N’Djamena, l’Arrêté n°019/MFBEPCI/SE/SG/2026 fixant les nouveaux taux de conversion en douane des principales devises étrangères en monnaie locale.


​Tchad : nouveaux taux de conversion en douane des devises étrangères fixés jusqu’au 15 mai 2026
Pris conformément aux dispositions du Code des douanes CEMAC, au règlement communautaire sur la réglementation des changes et à la Loi de finances 2026, cet arrêté détermine les parités applicables pour la période du 15 février au 15 mai 2026.

Les principales nouvelles parités

Parmi les taux retenus figurent :

1 dollar américain (USD) : 559,093 FCFA
1 euro (EUR) : 655,957 FCFA
1 livre sterling (GBP) : 700 FCFA
1 yuan chinois (CNY) : 80,20 FCFA
1 dirham des Émirats arabes unis (AED) : 152,01 FCFA
1 dirham marocain (MAD) : 60,90 FCFA
1 nouvelle livre turque (TRY) : 12,90 FCFA
1 riyal saoudien (SAR) : 150,02 FCFA
1 won coréen (KRW) : 0,40 FCFA
1 dollar de Hong Kong (HKD) : 71,01 FCFA

D’autres devises internationales sont également concernées, notamment le dollar singapourien, le dollar canadien, le franc suisse, le dinar koweïtien, le dinar tunisien ou encore le yen japonais.

Tolérance sur les fluctuations

L’arrêté précise que les fluctuations des cours des devises à la hausse ou à la baisse jusqu’à 1 % n’entraîneront pas de redressement de la valeur imposable.

Le Directeur général des Douanes et Droits indirects est chargé de l’application de cet arrêté, qui sera enregistré et publié partout où besoin sera.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/02/2026

Tchad : la coordination des artistes et artisans du MPS renforce l’adhésion au village de Karkouloum

Tchad : la coordination des artistes et artisans du MPS renforce l’adhésion au village de Karkouloum

Tchad : le PATN sensibilise les acteurs locaux aux enjeux environnementaux et sociaux au Mandoul Tchad : le PATN sensibilise les acteurs locaux aux enjeux environnementaux et sociaux au Mandoul 14/02/2026

Populaires

N’Djamena : les sénateurs engagent le dialogue avec la Mairie centrale pour renforcer la gouvernance urbaine

16/02/2026

N’Djamena accueille un atelier régional sur la réglementation communautaire de la sécurité aérienne

16/02/2026

Tchad : au GEMIA, 109 élèves officiers franchissent une nouvelle étape de leur formation

16/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/02/2026 -

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif

Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour Refus de réouverture de dossier d’une demande de régularisation : La préfecture du Val de Marne condamnée à examiner la demande de titre de séjour 12/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter