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​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou


Alwihda Info | Par Seid Djoumino - 17 Mars 2026


Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Borkou, le général Brahim Akhachane, a tenu le 16 mars 2026 sa première réunion de sécurité dans la salle du gouvernorat.


​Tchad : première réunion de sécurité du délégué général du gouvernement au Borkou
À l’issue de cette rencontre, il a présenté à la presse locale des boissons frelatées saisies par les forces de défense et de sécurité, ainsi que les personnes impliquées dans leur trafic. La présentation s’est déroulée en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles de la province.

Par la suite, des attestations de félicitations ont été remises à certains responsables des forces de défense et de sécurité pour leur vigilance et leur bravoure dans le maintien de la sécurité au Borkou.

Le général Brahim Akhachane a également encouragé les forces engagées à redoubler d’efforts pour renforcer la sécurité dans la province.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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