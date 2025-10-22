​Tchad : trois inspecteurs des douanes honorés par l’ambassade du Maroc à N’Djamena

La cérémonie, présidée par S.E. Abdelatif Elrodja, ambassadeur du Maroc et doyen du corps diplomatique au Tchad, s’est déroulée en présence de plusieurs responsables tchadiens et diplomates.



Dans son allocution, le diplomate marocain a salué « la discipline, le sérieux et la réussite de ces inspecteurs », soulignant que « leur parcours témoigne de la volonté du Tchad de renforcer les compétences de ses cadres et de s’arrimer aux standards internationaux en matière d’administration douanière ».



La coopération entre les administrations douanières du Maroc et du Tchad, initiée en 1999, s’est continuellement renforcée à travers des programmes de formation et des échanges d’expertise.



Pour l’année 2025-2026, 37 inspecteurs tchadiens suivent actuellement une formation au Maroc, illustrant la vitalité de cette collaboration.

« Le Maroc demeure pleinement disposé à accompagner toutes les initiatives de coopération technique et institutionnelle entre nos deux administrations douanières », a ajouté l’ambassadeur Elrodja.



De son côté, le Directeur général adjoint des Douanes et Droits indirects du Tchad, M. Neldji Ismaël Kondol, a exprimé la gratitude du gouvernement tchadien envers le Royaume du Maroc :

« Le Tchad restera reconnaissant pour ce geste louable. La formation de ces jeunes inspecteurs renforce nos ressources humaines et consolide un partenariat sincère et durable entre nos deux pays. »



Cette cérémonie illustre, une fois de plus, la solidité des liens d’amitié et de coopération entre le Tchad et le Maroc, notamment dans le domaine stratégique du développement des compétences administratives et techniques.