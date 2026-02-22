Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 22 Février 2026


Un drame s’est produit ce 22 février 2026 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, où un homme est accusé d’avoir poignardé son bailleur après l’avoir surpris en compagnie de son épouse, enceinte au moment des faits.


​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte
Selon des sources locales, l’altercation aurait éclaté dans un contexte de vive tension, conduisant à une agression à l’arme blanche. La victime, grièvement blessée, a d’abord été admise dans une structure sanitaire de la ville avant d’être évacuée en urgence vers N'Djaména pour une prise en charge spécialisée. Son état serait jugé critique.

Placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte par les services de sécurité, l’épouse impliquée dans cette affaire aurait malheureusement perdu son enfant, selon des informations concordantes.

Les autorités judiciaires ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’établir les circonstances exactes de ce drame et de situer les responsabilités.

Cette affaire suscite une vive émotion au sein de la population d’Abéché, où les appels au calme et au respect de la procédure judiciaire se multiplient.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/02/2026

Tchad : le ministre de la Sécurité publique annonce des mesures fortes pour renforcer la sécurité à Abéché

Tchad : le ministre de la Sécurité publique annonce des mesures fortes pour renforcer la sécurité à Abéché

Tchad : l’ONASER associe le Conseil islamique à une campagne contre l’excès de vitesse pendant le Ramadan Tchad : l’ONASER associe le Conseil islamique à une campagne contre l’excès de vitesse pendant le Ramadan 20/02/2026

Populaires

Société : une relation cachée conduit à un drame au sein d’une famille

22/02/2026

La Chambre africaine de l'énergie dirigera une délégation au Venezuela

22/02/2026

Tchad : l’IPEP 1 de Bébédjia renforce les capacités des enseignants en enseignement du dessin

22/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter