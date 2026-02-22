​Tchad : un homme poignarde son bailleur à Abéché, une enquête ouverte

Selon des sources locales, l’altercation aurait éclaté dans un contexte de vive tension, conduisant à une agression à l’arme blanche. La victime, grièvement blessée, a d’abord été admise dans une structure sanitaire de la ville avant d’être évacuée en urgence vers N'Djaména pour une prise en charge spécialisée. Son état serait jugé critique.



Placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte par les services de sécurité, l’épouse impliquée dans cette affaire aurait malheureusement perdu son enfant, selon des informations concordantes.



Les autorités judiciaires ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin d’établir les circonstances exactes de ce drame et de situer les responsabilités.



Cette affaire suscite une vive émotion au sein de la population d’Abéché, où les appels au calme et au respect de la procédure judiciaire se multiplient.