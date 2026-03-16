​Tchad : un iftar solidaire offert aux personnes vulnérables à Abéché

Cette initiative s’est déroulée au rond-point situé en face du Lycée national franco-arabe d’Abéché. À l’approche de la rupture du jeûne, les membres de l’association ont distribué des repas aux passants, aux voyageurs ainsi qu’aux personnes en situation de vulnérabilité qui n’avaient pas la possibilité de rejoindre leurs familles à temps.



À travers ce geste de solidarité, l’association entend promouvoir les valeurs de partage, d’entraide et de fraternité durant le mois béni du Ramadan. Les bénéficiaires ont salué cette action humanitaire qui vient en aide aux plus démunis et renforce la cohésion sociale au sein de la communauté.



Les responsables de l’association ont indiqué que ce type d’activité s’inscrit dans leur engagement citoyen en faveur du développement social et de l’assistance aux personnes dans le besoin à Abéché.