Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : un iftar solidaire offert aux personnes vulnérables à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour - 16 Mars 2026


L’Association des jeunes leaders d’Abéché pour le développement a organisé un iftar solidaire en faveur des personnes retardataires et des personnes vulnérables dans la ville d’Abéché.


​Tchad : un iftar solidaire offert aux personnes vulnérables à Abéché
Cette initiative s’est déroulée au rond-point situé en face du Lycée national franco-arabe d’Abéché. À l’approche de la rupture du jeûne, les membres de l’association ont distribué des repas aux passants, aux voyageurs ainsi qu’aux personnes en situation de vulnérabilité qui n’avaient pas la possibilité de rejoindre leurs familles à temps.

À travers ce geste de solidarité, l’association entend promouvoir les valeurs de partage, d’entraide et de fraternité durant le mois béni du Ramadan. Les bénéficiaires ont salué cette action humanitaire qui vient en aide aux plus démunis et renforce la cohésion sociale au sein de la communauté.

Les responsables de l’association ont indiqué que ce type d’activité s’inscrit dans leur engagement citoyen en faveur du développement social et de l’assistance aux personnes dans le besoin à Abéché.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/03/2026

Tchad : Dr Youssouf Tom présente le 3ème rapport périodique du sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Tchad : Dr Youssouf Tom présente le 3ème rapport périodique du sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Tchad : un atelier stratégique pour orienter les investissements et le développement de la Tandjilé Tchad : un atelier stratégique pour orienter les investissements et le développement de la Tandjilé 12/03/2026

Populaires

Le CICR organise un iftar de fraternité au Tchad pour renforcer les liens et rappeler les valeurs humanitaires

16/03/2026

​Tchad : un iftar solidaire offert aux personnes vulnérables à Abéché

16/03/2026

Tchad : un vent violent emporte la toiture du centre de santé de Bendanan à Koumogo

16/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 06/03/2026 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant.

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Tchad : la démission du ministre d’Etat Dr Tom Erdimi interroge sur l’avenir du gouvernement

Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes Musée d’Abéché : le mépris silencieux d’un patrimoine national, il faut cesser les euphémismes 05/03/2026 - Mahamat Charfadine

ANALYSE - 10/03/2026 - Ilyes Zouari, chercheur, Président du CERMF (Cercle d'étude et de réflexion sur le monde francophone)

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

La population du monde francophone dépasse la barre des 600 millions d'habitants

Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées Une nouvelle victoire pour deux conjoints de nationalité algérienne devant le tribunal administratif de Nantes : Deux décisions de refus de visa « ascendant de français à charge » annulées 08/03/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter