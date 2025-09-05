Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : une circulaire interdit l’ingérence dans les affaires traditionnelles et coutumières au Moyen-Chari


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Septembre 2025


Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou, a publié ce vendredi 5 septembre 2025 une circulaire interdisant toute ingérence des autorités administratives et sécuritaires dans la gestion des pratiques initiatiques.


Adressée aux préfets, sous-préfets, responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi qu’aux chefs traditionnels et religieux, la note relève avec regret les « ingérences récurrentes » constatées dans la province. Selon le délégué, ces interventions compromettent sérieusement la cohésion sociale et bafouent les us et coutumes locaux.

La circulaire rappelle que les us et coutumes sont garantis par la Constitution et doivent être respectés par tous. Elle s’appuie également sur l’article 9 de l’arrêté N°021/PR/PM/MATD/DGGPMC/SG/2025 du 20 février 2025, qui interdit explicitement toute ingérence dans les pratiques initiatiques au Moyen-Chari.

« J’instruis toutes les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité au respect strict des us et coutumes et à ne pas s’ingérer dans la gestion des pratiques initiatiques », insiste Abderamane Ahmat Bargou dans le document officiel.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par de vifs débats autour de l’organisation des rites traditionnels, particulièrement des cérémonies initiatiques, perçues par certains comme détournées de leur sens originel. Avec cette mesure, le délégué entend préserver la valeur culturelle et spirituelle de ces pratiques tout en consolidant la paix sociale.


