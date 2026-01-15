Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

‎ Les Émirats arabes unis condamnent l'attaque contre les forces armées tchadiennes


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Janvier 2026



‎ Les Émirats arabes unis condamnent l'attaque contre les forces armées tchadiennes
Les Émirats arabes unis (EAU) ont condamné avec la plus grande fermeté, l'attaque menée par un groupe armé dans le sud du Tchad, qui a fait des morts et des blessés parmi les forces armées tchadiennes.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères des EAU a affirmé la condamnation ferme de ces actes criminels, et le rejet permanent de toutes formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme visant à saper la sécurité et la stabilité.

Le ministère a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple tchadiens, et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés dans cette attaque odieuse. Les EAU réaffirment ainsi leur engagement à lutter contre le terrorisme et à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 16/01/2026

N’Djaména : Le Maire Senoussi Hassana Abdoulaye siffle la fin de la récréation pour la Police Municipale

N’Djaména : Le Maire Senoussi Hassana Abdoulaye siffle la fin de la récréation pour la Police Municipale

Tchad : Mariam Ali Moussa nommé Ambassadrice, Représentante permanente à Bruxelles/Belgique Tchad : Mariam Ali Moussa nommé Ambassadrice, Représentante permanente à Bruxelles/Belgique 15/01/2026

Populaires

Portrait : Hafiz Abdelkerim Kourda, un parcours dédié à l’éducation tchadienne

15/01/2026

Tchad : ouverture des travaux de la 13ème revue annuelle du programme national d’éradication du ver de Guinée

15/01/2026

Tchad : au Borkou, une mission du PRAPS et de l’ANATS pour enrôler les éleveurs pasteurs

15/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 14/01/2026 - Achta Mahamat

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

Tchad : l’amour aujourd’hui, engagement ou consommation ?

La transition énergétique africaine offre des opportunités La transition énergétique africaine offre des opportunités 13/01/2026 - NJ Ayuk

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter