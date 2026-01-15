‎ Les Émirats arabes unis condamnent l'attaque contre les forces armées tchadiennes

Les Émirats arabes unis (EAU) ont condamné avec la plus grande fermeté, l'attaque menée par un groupe armé dans le sud du Tchad, qui a fait des morts et des blessés parmi les forces armées tchadiennes.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères des EAU a affirmé la condamnation ferme de ces actes criminels, et le rejet permanent de toutes formes de violence, d'extrémisme et de terrorisme visant à saper la sécurité et la stabilité.



Le ministère a exprimé ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, ainsi qu'au gouvernement et au peuple tchadiens, et a souhaité un prompt rétablissement à tous les blessés dans cette attaque odieuse. Les EAU réaffirment ainsi leur engagement à lutter contre le terrorisme et à promouvoir la stabilité et la sécurité dans la région.