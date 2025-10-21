Alwihda Info
TCHAD

‎ Tchad : don d'un château d'eau à l'école Hillé Béchir de Moussoro


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 21 Octobre 2025



Ce 21 octobre 2025, l'Association La Reine du Sahara a offert un muni château d'eau à l'école Hillé Béchir de Moussoro, marquant ainsi un acte de solidarité et de soutien précieux pour les élèves et la communauté scolaire.

Mahamat Abakar, maire adjoint de la commune de Moussoro, a salué ce geste salutaire en remerciant l'association. Il a souligné l'importance de l'accès à l'eau pour soulager les souffrances des élèves et a lancé un appel à d'autres acteurs pour penser à la clôture sécurisée de l'établissement.

Fatimé Ahmat Choukou, présidente de l'association La Reine du Sahara, s'est engagée à poursuivre l’accompagnement des besoins de la population, notamment en faveur des élèves. Elle a insisté sur la nécessité de maintenir les filles à l'école, rappelant que leur association œuvre pour soulager les souffrances des plus vulnérables.

Le délégué provincial en charge de l'éducation, Moussa Abakar Zene, a rendu hommage à l’initiative. « Vous venez de rendre l’eau à l’école Hillé Béchir, et par ce geste, vous donnez la vie aux élèves », a-t-il déclaré. Ce don s’inscrit dans la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, et renforce les bases du développement local.

Il a aussi appelé les autorités, partenaires techniques et financiers à soutenir la clôture de l’école. Le secrétaire général du préfet, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, Ngarbarem Gadengar Telero, a prononcé un discours lors de l’inauguration, qualifiant ce château d’eau de « don du futur cadre pour Barh El Gazel ».

Il a remercié l’association et invité les responsables de l’éducation à veiller soigneusement à l’entretien de ce nouvel équipement. La cérémonie s’est conclue par la coupure du ruban symbolisant, la remise officielle du château d'eau aux autorités et à la communauté scolaire de Hillé Béchir.


