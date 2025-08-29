Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

10ᵉ arrondissement de N'Djamena : Obligation d’utiliser des tables pour vendre poissons, viandes et légumes


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Août 2025


Le Maire de la commune du 10ᵉ arrondissement de N’Djamena, Mahamat Khalil Abdelkerim, a annoncé une nouvelle mesure réglementaire concernant la vente de denrées alimentaires. À compter du lundi 1er septembre 2025, tous les commerçants et commerçantes vendant poissons, viandes, légumes, fruits et autres produits alimentaires devront obligatoirement disposer d’une table pour exposer leurs marchandises.


10ᵉ arrondissement de N'Djamena : Obligation d’utiliser des tables pour vendre poissons, viandes et légumes



Cette décision intervient après le constat récurrent de produits commercialisés directement à même le sol, une pratique jugée à haut risque sanitaire, particulièrement en cette période pluvieuse.


Le communiqué précise que tout contrevenant s’expose à des sanctions sévères, allant de la confiscation des marchandises à l’imposition de fortes amendes.


L’objectif affiché de la mesure est de protéger la santé publique en réduisant les risques de contamination et de maladies liés aux conditions de vente insalubres.


Le Maire de la commune, qui appelle au respect strict de cette décision, souligne qu’aucune exception ne sera tolérée.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/08/2025

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile 28/08/2025

Populaires

Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

28/08/2025

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

28/08/2025

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter