10ᵉ arrondissement de N'Djamena : Obligation d’utiliser des tables pour vendre poissons, viandes et légumes







Cette décision intervient après le constat récurrent de produits commercialisés directement à même le sol, une pratique jugée à haut risque sanitaire, particulièrement en cette période pluvieuse.





Le communiqué précise que tout contrevenant s’expose à des sanctions sévères, allant de la confiscation des marchandises à l’imposition de fortes amendes.





L’objectif affiché de la mesure est de protéger la santé publique en réduisant les risques de contamination et de maladies liés aux conditions de vente insalubres.





Le Maire de la commune, qui appelle au respect strict de cette décision, souligne qu’aucune exception ne sera tolérée.