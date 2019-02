MUSIQUE 10 festivals de musique africains à visiter absolument

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Février 2019 modifié le 10 Février 2019 - 08:13







Felabration au Nigeria



Le Festival Felabration est un hommage géant au père de l’Afrobeat, Fela Kuti. Créé en 1998, le festival a lieu chaque année courant octobre dans une ville du Nigéria. De nombreux artistes s’y donnent rendez-vous pour l’incontournable afrobeat, mais aussi du R&B, du reggae, de l’afropop et du dancehall.



Festival des Musiques sacrées du Monde de Fès, au Maroc



Fès au Maroc accueille chaque année des dizaines d’artistes pour le Festival de Fès des Musiques sacrées du Monde. Créé depuis 1994, l’évènement qui a généralement lieu en Juin est à sa 25ème édition cette année.



Le Voodoo Festival au Bénin



Dans la mythique ville béninoise Ouidah, un curieux festival dénommé Voodoo Festival se tient le 10 janvier de chaque année. Il regroupe plus de 10 000 personnes dans un assemblage de sacrifices d’animaux, parades de musiciens, de danses, cérémonies et concerts de musiques traditionnelles. Un hommage à la religion Vodou.



Festival Sandbox en Égypte



Il s’agit d’un des plus grands rendez-vous mondiaux de la musique électronique. Les visiteurs du Festival Sandbox qui a lieu chaque année à El Gouna, sur le littoral de la mer Rouge, ont l’occasion d’écouter en live des DJ réputés du monde entier.



Oasis Festival au Maroc



Créé en 2015, Oasis Festival est considéré désormais comme un rendez-vous incontournable de musique électronique. Pour cette cinquième édition, l’Oasis Festival aura lieu à Marrakech.



AfrikaBurn en Afrique du Sud



L’AfrikaBurn est une replique du Burning Man à l’Africaine. Il se tient dans le désert de Karoo en Afrique du Sud et est une mixture entre l’art, la musique et la danse.



Bushfire en Swaziland



25 000 personnes de plus de 60 pays se réunissent chaque année au Swasiland pour Bushfire. Culture, Environnement et arts africains ont les principales thématiques de ce festival.



Sauti za Busara à Zanzibar



« Sons de sagesse », c’est la signification de ce festival Sauti za Busara, qui a lieu en Févirer au Zanzibar. Il est considéré comme le plus grand festival de l’est de l’Afrique.



Lake of Stars au Malawi



Le Lake of Stars est un rendez-vous international de musique qui se tient sur les rives du lac Malawi. Sa particularité est qu’elle donne aux participants la possibilité d’assister à des débats, de faire des arts martiaux, mais aussi de la danse et d’écouter de la musique pour tous les goûts.



Vic Falls Carnival au Zimbabwe



Le Vic Falls Carnival est un festival qui allie Musique et Sport qui a été créé au Zimbabwe en 2009. Pendant trois jours, tous les genres défilent sur ce podium, des variétés africaines en passant par l’électro-pop. ABIDJAN, Côte d'Ivoire - Si vous faites eu tour en Afrique, il y a un certain nombre d’évènements festifs que vous ne devrez absolument pas manquer. Nous avons sélectionné pour vous les dix meilleurs festivals de musique africains , du Cap au Caire.Le Festival Felabration est un hommage géant au père de l’Afrobeat, Fela Kuti. Créé en 1998, le festival a lieu chaque année courant octobre dans une ville du Nigéria. De nombreux artistes s’y donnent rendez-vous pour l’incontournable afrobeat, mais aussi du R&B, du reggae, de l’afropop et du dancehall.Fès au Maroc accueille chaque année des dizaines d’artistes pour le Festival de Fès des Musiques sacrées du Monde. Créé depuis 1994, l’évènement qui a généralement lieu en Juin est à sa 25ème édition cette année.Dans la mythique ville béninoise Ouidah, un curieux festival dénommé Voodoo Festival se tient le 10 janvier de chaque année. Il regroupe plus de 10 000 personnes dans un assemblage de sacrifices d’animaux, parades de musiciens, de danses, cérémonies et concerts de musiques traditionnelles. Un hommage à la religion Vodou.Il s’agit d’un des plus grands rendez-vous mondiaux de la musique électronique. Les visiteurs du Festival Sandbox qui a lieu chaque année à El Gouna, sur le littoral de la mer Rouge, ont l’occasion d’écouter en live des DJ réputés du monde entier.Créé en 2015, Oasis Festival est considéré désormais comme un rendez-vous incontournable de musique électronique. Pour cette cinquième édition, l’Oasis Festival aura lieu à Marrakech.L’AfrikaBurn est une replique du Burning Man à l’Africaine. Il se tient dans le désert de Karoo en Afrique du Sud et est une mixture entre l’art, la musique et la danse.25 000 personnes de plus de 60 pays se réunissent chaque année au Swasiland pour Bushfire. Culture, Environnement et arts africains ont les principales thématiques de ce festival.« Sons de sagesse », c’est la signification de ce festival Sauti za Busara, qui a lieu en Févirer au Zanzibar. Il est considéré comme le plus grand festival de l’est de l’Afrique.Le Lake of Stars est un rendez-vous international de musique qui se tient sur les rives du lac Malawi. Sa particularité est qu’elle donne aux participants la possibilité d’assister à des débats, de faire des arts martiaux, mais aussi de la danse et d’écouter de la musique pour tous les goûts.Le Vic Falls Carnival est un festival qui allie Musique et Sport qui a été créé au Zimbabwe en 2009. Pendant trois jours, tous les genres défilent sur ce podium, des variétés africaines en passant par l’électro-pop.





Dans la même rubrique : < > La Star Adolescente Russe Polina Butorina sort son Premier Album à Dubaï Le compositeur tchadien Afrotonix primé meilleur DJ africain Gabon: Bussine fait le buzz sur VoxAfrica!