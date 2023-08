18ème édition du SMIB : le Kenya sur la plus haute marche du podium

Les athlètes africains étaient habitués depuis sa première édition (2003) au SIMB. Mais, la pandémie à Covid-19 est passée par là, avec son lot d’interdit, dont la pratique du sport collectif. Le SIMB a donc « pris un congé forcé » pendant deux ans.



Adossée aux festivités marquant le 63ème anniversaire de l’indépendance du Congo, cette 18ème édition a connu la participation de près de 2 000 athlètes venus de différents pays africains. Ils étaient 1 095 inscrits sur la liste des compétiteurs et qui ont pris le départ après le coup d’envoi donné par le président de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso.



Ces athlètes ont parcouru 21 km 100, parcours retenu conformément aux règlements de la Fédération congolaise d’athlétisme (FCA). En cette année où le semi-marathon international de Brazzaville célèbre ses 20 ans d’existence, le plateau international comptait sept athlètes : quatre kenyanes et trois rwandais.



A l’arrivée, le kenyan Geoffrey Kipyego a réalisé un chrono d’une heure 02 minutes 27 secondes , en version masculine, battant ainsi le record de la 17ème édition, alors que sa compatriote, Agnès Barsosio a réalisé une heure 10 minutes et 40 seconde en version féminine.



Les nationaux Julienne Loufoua et Nelson Biyoko à l’honneur



Cette année, la première place chez les dames a été occupée par Julienne Loufoua qui a bouclé la distance en 1h28’’36’. Chardevie Missamou, la congolaise qui a gagné la 17ème édition n’a pas réitéré son exploit. Elle s’est contentée de la deuxième place.



Bénéficiaire du stage de formation au centre Lornha à Eldort au Kenya, à l’instar de Julienne Loufoua, Nelson Biyoko a inscrit son nom au palmarès de cette prestigieuse compétition sportive avec un chrono de 1h29 minutes 48 secondes.



20 ans pour un projet, un record à saluer



Sponsor officiel du SMIB, la société nationale des pétroles du Congo (SNPC) appuie l’état congolais à ancrer la course à pied au cœur de la vie des jeunes congolais, contribuant ainsi à unir cette jeunesse autour de l’idéal de l’unité nationale.



Devant les micros de la presse, le directeur général de cette société, Maixent Raoul Ominga, a salué la performance des Congolais. « On a vu les Congolais à l’arrivée », au grand bonheur de leurs compatriotes, a martelé Maixent Raoul Ominga. Pour lui, après 20 ans, le SMIB n’est pas un investissement vain. Il a, par ailleurs, invité, les africains à encourager cette initiative du président Denis Sassou N’Guesso.