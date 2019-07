20e Célébration de la fête du trône à Abidjan : L’Ambassadeur du Maroc réaffirme un « partenariat fécond et prospère » avec la Côte d’Ivoire

L’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, SEM. Abdelmalek Kettani a réaffirmé la ferme volonté du Royaume Chérifien à « construire un partenariat fécond et prospère, symbole d’une coopération exemplaire Sud-Sud en Afrique, au service du progrès et du bien-être des deux peuples Marocains et Ivoiriens ». C’était à l’occasion de la célébration du 20e anniversaire de la fête du trône, le 30 juillet 2019, au Sofitel hôtel Ivoire d’Abidjan-Cocody.



Cette cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance festive, a été rehaussée par la présence du Vice-président de la République de Côte d’Ivoire, Daniel Kablan Duncan, accompagné de certains membres de son gouvernement, ainsi que de hautes personnalités, dont plusieurs diplomates accrédités dans le pays.



Relevant les relations « exceptionnelles et fraternelles » existant à tous les niveaux, entre la Côte d’Ivoire et son pays, le diplomate Marocain a rappelé les liens d’amitié longtemps tissés, depuis l’époque du Président Félix Houphouët-Boigny et Sa Majesté le Roi Hassan II. Non sans souligner que ces liens ont été perpétués et renforcés par le Président Alassane Ouattara et Sa Majesté le Roi Mohamed VI.