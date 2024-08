4ème Forum sur les minéraux 2025 : l'Arabie saoudite réunira le secteur minier mondial

Sous le patronage du Gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, l'Arabie saoudite s'apprête à accueillir la quatrième édition de la principale plateforme mondiale sur les minéraux, le « Future Minerals Forum » (FMF), du 14 au 16 janvier 2025, au King Abdulaziz International Conference Center à Riyadh.



Organisé par le ministère saoudien de l'industrie et des ressources minérales, « Future Minerals Forum » est une plateforme unique dirigée par le gouvernement, et une conférence multipartite inclusive où les principaux décideurs du monde se réunissent pour mener des actions sur des défis difficiles, où les minéraux sont placés en tête de l'agenda mondial comme étant essentiels au développement, à la prospérité mondiale et à la transition énergétique.



Depuis 2022, la FMF se concentre sur la promotion de la collaboration entre les nations productrices de minerais, sur la promotion d'initiatives de développement durable pour instaurer la confiance, et sur la création d'une chaîne d'approvisionnement résiliente pour les minerais essentiels dont le monde a besoin. Fort de ces succès, le FMF 2025 se concentrera sur « Delivering Impact », le thème de la quatrième édition.



Le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales, Bandar Alkhorayef a indiqué que le FMF de l'année prochaine se concentrera sur la création et la stimulation d'opportunités d'investissement dans le secteur des mines et des minéraux.



M. Alkhorayef a déclaré que le FMF est devenu un forum mondial de premier plan pour toutes les parties prenantes du secteur minéral, des gouvernements aux sociétés minières, en passant par les institutions financières, les sociétés de services, les centres de recherche et les établissements universitaires.



Le FMF débutera le 14 janvier 2025 avec la table ronde ministérielle organisée par le gouvernement, et sera suivi par la conférence et l'exposition (15-16 janvier), où les participants auront le privilège de s'informer auprès d'experts qui interviendront à tour de rôle sur des sujets importants.



La conférence comprendra également des expositions sur les dernières innovations et applications minérales. Alors que les préparatifs du FMF 2025 battent leur plein, certaines personnalités des secteurs minier, minéral et industriel ont d'ores et déjà confirmé leur participation au forum.



Parmi eux figurent Tom Palmer, PDG de Newmont Corporation ; Jonathan Price, président et PDG de Teck Resources ; Dominic Barton, président de Rio Tinto ; Mark Cutifani, président de Vale Base Metals ; Robert Friedland, fondateur et codirecteur général d'Ivanhoe Mines ; Bob Wilt, PDG de Ma'aden ; Jeremy Weir, président et PDG de Trafigura ; et Duncan Wanblad, PDG d'Anglo American, entre autres personnalités éminentes.