INTERNATIONAL 6 personnes sur 7 dans le monde sont en proie à un sentiment d'insécurité, selon le PNUD

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Février 2022

Un nouveau rapport du PNUD révèle un sentiment d'insécurité croissant chez les populations malgré des années de croissance du développement, suscitant des appels à la solidarité et au recentrage des efforts de développement.

Les progrès du développement mondial ne conduisent pas automatiquement à un plus grand sentiment de sécurité, selon un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la sécurité humaine publié aujourd'hui.



Les nouvelles données et analyses contenues dans le rapport, intitulé Nouvelles menaces pour la sécurité humaine dans l'Anthropocène, montrent que le sentiment de sécurité des personnes est au plus bas dans presque tous les pays, y compris les plus riches, malgré des années de succès en matière de développement. Les personnes bénéficiant de certains des niveaux les plus élevés de santé, de richesse et d'éducation se disent encore plus anxieuses qu'il y a dix ans.



Pour remédier à ce décalage entre développement et sécurité perçue, le rapport appelle à une plus grande solidarité au-delà des frontières et à une nouvelle approche du développement, qui permette aux gens de vivre à l'abri du besoin, de la peur, de l'anxiété et de l'indignité.



"Bien que la richesse mondiale n'ait jamais été aussi élevée, une majorité de personnes éprouvent de l'appréhension pour l'avenir et ces sentiments ont probablement été exacerbés par la pandémie", a déclaré Achim Steiner, administrateur du PNUD. "Dans notre quête d'une croissance économique effrénée, nous continuons à détruire notre monde naturel tandis que les inégalités se creusent, tant au sein des pays qu'entre eux. Il est temps de reconnaître les signes de sociétés soumises à un stress immense et de redéfinir ce que signifie réellement le progrès. Nous avons besoin d'un modèle de développement adapté, construit autour de la protection et de la restauration de notre planète, avec de nouvelles opportunités durables pour tous."



L'impératif d'agir maintenant n'a jamais été aussi clair, car les nouvelles conclusions montrent également que l'espérance de vie mondiale à la naissance diminue pour la deuxième année consécutive à cause de COVID-19, et que les mesures globales du développement humain sont également en baisse. En outre, le changement climatique est susceptible de devenir une cause majeure de décès dans le monde. Même avec une atténuation modérée des émissions, quelque 40 millions de personnes pourraient mourir en raison de l'évolution des températures avant la fin du siècle.



Le rapport examine un ensemble de menaces qui ont évolué pour devenir plus importantes ces dernières années, notamment celles liées aux technologies numériques, aux inégalités, aux conflits et à la capacité des systèmes de santé à relever de nouveaux défis comme la pandémie de COVID-19.



Pour faire face à ces menaces, les auteurs du rapport affirment que les décideurs politiques devront considérer la protection, l'autonomisation et la solidarité les unes à côté des autres, afin que la sécurité humaine, les considérations planétaires et le développement humain fonctionnent tous ensemble et non les uns contre les autres. Cela signifie que les solutions à un problème ne doivent pas exacerber les autres problèmes.



"L'un des éléments clés de l'action pratique mis en évidence dans le rapport consiste à renforcer le sentiment de solidarité mondiale sur la base de l'idée de sécurité commune. La sécurité commune reconnaît qu'une communauté ne peut être sûre que si les communautés voisines le sont aussi. Nous ne le voyons que trop bien avec la pandémie actuelle : les nations sont largement impuissantes à empêcher les nouvelles mutations de ce coronavirus de traverser les frontières", a déclaré Asako Okai, sous-secrétaire général des Nations unies et directeur du Bureau de crise du PNUD.



Le rapport note également la forte association entre la baisse des niveaux de confiance et le sentiment d'insécurité. Les personnes ayant un niveau élevé d'insécurité humaine perçue sont trois fois moins susceptibles de trouver les autres dignes de confiance.



Parmi les autres nouvelles conclusions du rapport figurent les suivantes :

Les pays les plus développés ont tendance à capitaliser davantage sur les bénéfices des pressions planétaires et à moins souffrir de leurs conséquences, ce qui souligne la façon dont le changement climatique creuse les inégalités.



Environ 1,2 milliard de personnes vivent dans des zones touchées par des conflits, dont près de la moitié (560 millions) dans des pays qui ne sont généralement pas considérés comme fragiles, ce qui indique que les idées traditionnelles sur les pays les plus vulnérables aux conflits doivent être revues.



En 2021, malgré le PIB mondial le plus élevé de l'histoire, et bien que les vaccins COVID-19 soient devenus plus facilement disponibles dans certains pays, l'espérance de vie mondiale a diminué pour la deuxième année consécutive. Elle a baissé d'environ un an et demi en moyenne par rapport à un monde pré-COVID.



Les écarts entre les systèmes de santé des différents pays sont importants et ne cessent de se creuser. Selon le nouvel indice d'universalité des soins de santé du rapport, entre 1995 et 2017, l'inégalité des performances en matière de soins de santé entre les pays à faible et très fort développement humain s'est aggravée.



Le concept de sécurité humaine, introduit pour la première fois dans le Rapport mondial sur le développement humain du PNUD en 1994, a marqué une rupture radicale avec l'idée que la sécurité des personnes ne devait être évaluée qu'à l'aune de la sécurité territoriale, en soulignant l'importance des besoins fondamentaux des personnes, de leur dignité et de leur sécurité pour vivre en sécurité.





