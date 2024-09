INTERNATIONAL 79ème Assemblée générale de l’ONU : appel du président Tinubu en faveur du multilatéralisme

Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 29 Septembre 2024



Dans un discours émouvant prononcé lors de la 79ème session de l'Assemblée générale des Nations-Unies, le président Bola Ahmed Tinubu du Nigéria a exhorté les dirigeants du monde à réaffirmer leur engagement en faveur du multilatéralisme, en mettant l'accent sur l'inclusion, l'égalité et la coopération comme principes essentiels pour résoudre les problèmes les plus urgents du monde.

Représenté par son vice-président, Kashim Shettima, le président nigérian Tinubu s'est adressé à l'Assemblée générale en appelant à l'unité, face aux défis mondiaux croissants, du changement climatique, au terrorisme, à la pauvreté et à l'instabilité économique.



À une époque où le monde est confronté à des crises croissantes, le discours de Tinubu a servi d’appel aux Nations, pour qu’elles adoptent des solutions collectives plutôt que des objectifs nationalistes ou singuliers. Il a souligné la nécessité pour les pays de donner la priorité à la coopération mondiale, avertissant que la poursuite des intérêts nationaux individuels risque de saper les fondements de la paix et de la sécurité internationales.



« Aujourd'hui, ces piliers de notre organisation sont menacés », a déclaré Tinubu, faisant référence aux principes fondamentaux des Nations-Unies que sont la paix, le développement durable et les droits de l'homme. « Ils risquent d'être brisés par la poursuite incessante des priorités nationales individuelles, plutôt que par les besoins collectifs des Nations rassemblées ici aujourd'hui. »



Les remarques de Tinubu interviennent dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la montée du nationalisme et de l’isolationnisme, comme en témoignent la montée des tensions géopolitiques, et les politiques protectionnistes dans de nombreuses régions du monde.



Il a souligné que le multilatéralisme reste « la garantie la plus sûre d'une action mondiale pour relever les défis existentiels auxquels nous sommes confrontés », ajoutant que toute dérive vers l'unilatéralisme pourrait exacerber les problèmes mondiaux tels que le terrorisme, le changement climatique, l'insécurité alimentaire et les inégalités économiques.



Le rôle du Nigeria dans la promotion de la paix et de la sécurité mondiales

En tant que président actuel de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le discours de Tinubu avait un poids particulier pour l'Afrique, un continent aux prises avec de nombreux défis, notamment des changements de gouvernement anticonstitutionnels, le sous-développement économique et une insécurité.



Tinubu a exprimé sa profonde préoccupation face à la récente vague de coups d'État militaires dans certains pays africains, déclarant que ces changements anticonstitutionnels de gouvernement soulignent la fragilité de la démocratie, lorsqu'elle n'est pas soutenue par un développement économique et une paix solides.



Il a appelé la communauté internationale à prendre note de la frustration ressentie par de nombreux citoyens d'Afrique et d'autres régions en développement, où la lenteur des réformes démocratiques et de la croissance économique conduit souvent à la désillusion.



« Notre peuple a besoin d’emplois. Ils ont besoin de moyens de subsistance décents. Ils souhaitent une éducation et des soins de santé de qualité et abordables pour leurs enfants et leurs familles », a déclaré Tinubu. « Lorsque les gouvernements ne parviennent pas à agir, les citoyens sont amenés à remettre en question l’utilité de la démocratie et d’autres idéaux, comme l’État de droit. »



Le leadership du Nigeria au sein de la CEDEAO a joué un rôle essentiel dans la promotion de la stabilité régionale, et Tinubu a réaffirmé l’engagement de son pays en faveur de l’approfondissement du multilatéralisme. Le dirigeant nigérian a rappelé à l'Assemblée générale l'engagement de longue date du Nigeria auprès des Nations-Unies, soulignant qu'il y a 65 ans, le pays est devenu le 99ème État membre de l'ONU sous la direction du Premier ministre, Sir Abubakar Tafawa Balewa.



« Nous restons attachés à ce désir d’être amis avec toutes les Nations et de participer activement aux travaux des Nations-Unies », a-t-il ajouté.



Réformer les systèmes financiers mondiaux

L’un des thèmes centraux du discours de Tinubu était la nécessité d’une réforme globale de l’architecture financière internationale pour garantir une économie mondiale plus équitable. Il a fait valoir que les systèmes financiers actuels, souvent dominés par les pays développés, exacerbent les difficultés rencontrées par les pays en développement, en particulier ceux du Sud.



Le dirigeant nigérian a appelé à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, non discriminatoire, ouvert, équitable, inclusif et transparent. Tinubu a spécifiquement exhorté la communauté internationale à donner la priorité à l'annulation de la dette du Nigeria et d'autres pays en développement, notant que le fardeau écrasant de la dette entrave considérablement leur capacité à investir dans le développement durable.



« Le fardeau de la dette mondiale mine la capacité des pays et des gouvernements à répondre aux besoins de leurs citoyens », a-t-il déclaré, avertissant que sans mesures significatives d'allègement de la dette, de nombreux pays en développement resteront piégés dans un cycle de pauvreté et de stagnation économique. Il a en outre plaidé en faveur de la récupération des flux financiers illicites et des avoirs volés, qu'il a décrit comme essentiels pour permettre aux pays en développement de financer des projets de développement.



« Le retour de ces fonds aux pays d'origine est un principe fondamental de la Convention des Nations-Unies contre la corruption », a déclaré Tinubu, appelant à la coopération internationale pour éradiquer les refuges qui facilitent les flux financiers illicites des pays en développement vers les pays développés.



Lutter contre l’insécurité mondiale et le terrorisme

Abordant la question de la sécurité mondiale, le président Tinubu a souligné la nécessité urgente d'une réponse internationale concertée aux menaces croissantes posées par le terrorisme, l'extrémisme violent et les conflits armés. « Nous ne pouvons pas construire des sociétés durables alors que la menace du terrorisme, du banditisme et de l'insurrection grandit dans nos pays et nos régions », a-t-il prévenu.



« L’extrémisme violent reste une menace existentielle pour la paix, la sécurité et le développement tant nationaux qu’internationaux. » Tinubu a souligné le rôle de leader du Nigeria dans les efforts de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au-delà, citant la prochaine réunion africaine de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme, que le Nigeria accueillera en avril 2025.



Le résultat de ce sommet, connu sous le nom de « Déclaration d'Abuja », devrait apporter des solutions concrètes aux défis de sécurité présentés par les groupes terroristes et les insurgés.



La crise climatique : un appel à l’action

Le président Tinubu a également abordé la menace imminente du changement climatique, le décrivant comme l'un des principaux facteurs d'insécurité mondiale.



Il a souligné l'impact dévastateur des catastrophes liées au climat au Nigeria, notamment les inondations catastrophiques qui ont submergé de grandes parties du pays, en particulier la ville de Maiduguri, dans le nord-est du pays. Il a averti qu'aucun pays n'est à l'abri des conséquences du changement climatique, et a appelé la communauté internationale à respecter les engagements pris lors des précédentes réunions de la COP (Conférence des Parties) sur le climat.



« Ne pas mettre en œuvre ces engagements reviendrait à reporter l’inévitable », a déclaré Tinubu, appelant à une action mondiale immédiate et durable contre le changement climatique. Il a souligné la nécessité pour les pays développés d'honorer leurs engagements financiers pour contribuer à atténuer les impacts du changement climatique dans les régions vulnérables comme l'Afrique.



Tinubu a également défendu l’engagement du Nigeria en faveur de la transition vers des sources d’énergie plus propres, soulignant que le gaz naturel jouera un rôle central dans la stratégie de transition énergétique du pays. Tout en soulignant l’importance de lutter contre le changement climatique, Tinubu a également rappelé le principe de « responsabilités communes mais différenciées », tel que défini dans l’Accord de Paris, notant que les pays développés doivent prendre la tête de la quête mondiale de zéro émission nette.



Réformer le Conseil de sécurité des Nations-Unies

Le président Tinubu a réitéré l'appel de longue date en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité des Nations-Unies, appelant à l'inclusion des pays africains en tant que membres permanents. « Le Conseil de sécurité devrait être élargi, tant dans la catégorie des membres permanents que non permanents, pour refléter la diversité et la pluralité du monde », a affirmé Tinubu.



Il s'est félicité des récentes indications de soutien à la réforme du Conseil de sécurité de la part de certains des membres permanents actuels, mais a appelé à une accélération de la mise en œuvre de ces changements. « L’Afrique doit recevoir le respect qu’elle mérite au Conseil de sécurité », a déclaré Tinubu, insistant sur le fait que sa représentation refléterait mieux l’ordre mondial actuel.



En tant que deuxième continent le plus peuplé du monde, et avec une influence politique et économique croissante, l’absence de l’Afrique parmi les membres permanents du Conseil de sécurité est de plus en plus considérée comme anachronique.







