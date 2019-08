Com mais de 185 candidaturas de mais de 33 países, Shareefa Youshna Jewan das Maurícias emergiu como a vencedora do concurso de escrita 55 Voices for Africa (55Voices4Africa) realizado sob a iniciativa #VisaFreeAfrica (VFA). Ela é seguida de perto por Priscilla Takondwa Semphere e Olewuenyi Chioma Catherine como a primeira e segunda finalistas. O concurso […]

Com mais de 185 candidaturas de mais de 33 países, Shareefa Youshna Jewan das Maurícias emergiu como a vencedora do concurso de es...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...