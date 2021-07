A-t-on vraiment besoin d’une agence de traduction ?

Le domaine de la traduction a été largement impacté par la révolution numérique engendrée par le développement des ordinateurs et l’invention de l’internet. Désormais, il est possible de faire la traduction d’un mot ou d’un paragraphe avec un seul clic sans avoir besoin ni de dictionnaire ni de traducteur. Alors pourquoi les agences de traduction existent toujours et on ne peut pas s’en passer ?



D’abord, qu’est-ce qu’une agence de traduction ?



Une agence de traduction, aussi appelée « société de traduction », est un prestataire de services de traduction. Elle peut prendre en charge un projet multilingue et assurer toutes les étapes du travail sans problème. Les services proposés par les agences de traduction diffèrent d’une agence à une autre, et dépendent de l’effectif, la vision et la mission de chacune d’elles. Par exemple, il y a des agences qui ne fournissent que les services de traduction alors que d’autres assurent également les services d’interprétariat.



Aussi, il y a maintenant des « agences de traduction en ligne », c.-à-d. des agences avec des plateformes digitales qui permettent aux gens de faire traduire leurs documents sans se déplacer, comme l’agence de traduction en ligne Protranslate.



Par quoi se distinguent les agences de traduction ?



C’est vrai que les logiciels de traduction sont dotés d’algorithmes puissants et de bases de données enrichies qui leur permettent de traduire parfaitement les textes contenant des phrases directes, mais ils ne sont pas capables de traduire un texte difficile en captant toutes les nuances du sens et de reproduire une traduction tout à fait fidèle à l’original. Par conséquent, les logiciels aident les gens à faire traduire du contenu, mais ne peuvent pas remplacer complètement le traducteur ou l’agence de traduction.



De plus, les agences de traduction, comme Protranslate, fournissent des services de traduction professionnelle nécessitant l’intervention de traducteurs professionnels, comme dans le cas de :



- La traduction technique :



Les textes techniques sont généralement caractérisés par une terminologie spécifique, et leur traduction doit être réalisée avec précision pour éviter toute sorte d’ambiguïté dans le sens.



Par conséquent, l’intervention d’un traducteur professionnel spécialisé dans le domaine en question s’avère indispensable pour avoir un résultat cohérent, correct et conforme au document source.



- La traduction certifiée :



La traduction des documents officiels doit être réalisée par un traducteur assermenté, c.-à-d. un traducteur qui a prêté serment auprès d’une Cour d’Appel. Afin que les documents traduits conservent leur valeur légale auprès des autorités, la traduction de ces documents doit contenir le sceau apposé du traducteur assermenté, sa signature et la formule de certification « traduction certifiée conforme à l’original ».



Ce type de services ne peut pas être assuré par les logiciels, ce qui est avantageux pour les traducteurs et les agences de traduction.