TCHAD

ACORD-Tchad forme la société civile sur la transparence et la bonne gouvernance financière


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 27 Août 2025



Le projet « Citoyenneté Active et Gouvernance Ouverte au Tchad – CAGOT » s’inscrit dans la continuité des interventions du Projet d’Appui à la Société Civile (PASOC-FED/2015/037-542), financé dans le cadre du 11ᵉ FED. Il vise à renforcer les capacités des organisations de la société civile (OSC) sur les questions de gouvernance locale et nationale, afin de favoriser le dialogue et de reconnaître leur rôle dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques budgétaires publiques.

Lancé ce 26 août à l’Inades, dans le 3ᵉ arrondissement de N’Djamena, l’atelier de formation se déroulera sur trois jours.

Un rôle accru pour les OSC

La formation met l’accent sur la consolidation des acquis antérieurs tout en diversifiant les services proposés et en approfondissant la décentralisation des actions dans les provinces à travers les OSC. Le projet adopte une approche « faire-faire », s’appuyant sur les initiatives déjà portées par les organisations de la société civile.

Cette démarche vise à renforcer le rôle de contre-pouvoir des OSC afin d’assurer un meilleur contrôle de l’action gouvernementale et de promouvoir une gestion transparente des finances publiques.

Le projet est financé par l’Union européenne et mis en œuvre par OXFAM, en partenariat avec ACORD-Tchad et le CNCPRT.


