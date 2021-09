AFRIMA Awards dévoile la liste des nominés pour l'édition 2021

La Commission de l'Union africaine (CUA) et le Comité international des All Africa Music Awards (AFRIMA) ont publié la liste des nominés pour 2021. La liste, publiée le mercredi 22 septembre 2021, est issue des plus de 8 880 chansons soumises à la sélection. Elle comprend plus de 400 chansons d'artistes dans les 30 catégories continentales et les 10 catégories régionales, qui représentent les talents et les créatifs africains vivant sur le continent et dans la diaspora.



Le duo sensationnel sud-africain Blaq Diamond est en tête du classement des nominations d'AFRIMA 2021 avec huit nominations pour leur chanson "SummerYoMuthi" dans les catégories "Meilleur artiste masculin d'Afrique australe", "Artiste de l'année en Afrique", "Chanson de l'année en Afrique", "Producteur de l'année en Afrique", "Meilleur artiste masculin de musique d'inspiration africaine", "Artiste de l'année", "Meilleur artiste, duo ou groupe de pop africaine" et "Meilleur duo, groupe ou groupe africain".



Le Sud-Africain Focalistic s'est hissé au sommet de la liste pour son single à succès "Ke Star" [Remix], avec Davido et Vigro Deep, avec sept nominations, dont "Meilleur artiste masculin" en Afrique australe, "Artiste de l'année en Afrique", "Chanson de l'année en Afrique", "Meilleur artiste, duo ou groupe en danse ou chorégraphie africaine", "Meilleure collaboration africaine", "Meilleur artiste, duo ou groupe en électro africain" et "Artiste de l'année".



Avec sa chanson à succès "Essence" avec Tems, Wizkid suit de près avec six nominations, dont "Artiste de l'année en Afrique", "Meilleur artiste masculin en Afrique de l'Ouest" et "Album de l'année". Les autres nominations du chanteur afrobeat sont "Meilleure collaboration africaine", "Chanson de l'année en Afrique" et "Meilleur artiste, duo ou groupe de R n B Soul africain". Aya Nakamura du Mali français avec son single "Plus Jamais" avec Stormzy ; Diamond Platnumz de Tanzanie avec sa chanson "waah" avec Koffi Olomide ; Iba One du Mali pour son single "Education" avec Oumou Sangare et DJ Tarico du Mozambique pour sa chanson "Yaba buluku" avec Burna Boy, Preck et Nelson Tivane ont chacun cinq nominations.



La sensation nigériane Omah Lay a été nommée quatre fois dans les catégories "Artiste de l'année en Afrique", "Meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest", "Meilleur artiste, duo ou groupe de pop africaine" et "Artiste de l'année". Dans le groupe des quatre nominations figurent également Davido (Nigeria), Fally Ipupa (RDC Congo), MHD (Guinée), Patoranking (Nigeria) et Rayvanny (Tanzanie).



Le Ghanéen Gyakie est en tête de la liste des trois nominations dans les catégories "Meilleur artiste masculin d'Afrique occidentale", "Meilleure collaboration africaine" et "Meilleur artiste, duo ou groupe de R n B Soul africain". Figurent également sur la liste des trois nominations Bella Shmurda (Nigeria), Nikita Kering (Kenya), Nata (Sierra Leone), Abir (Maroc), Olakira (Nigeria), Burna Boy (Nigeria), Calema (Sao Tomé-et-Principe), Casper Nyovest (Afrique du Sud), DJ Moh Green (Algérie) et Djelykaba Bintou (Guinée) ; Ferre Gola (RDC Congo) ; Gyakie (Ghana) ; Kamo Mphela (Afrique du Sud) ; Kelly Khumalo (Afrique du Sud) ; Loco (Cameroun) ; Lojay & Sarz ; Makhadzi (Afrique du Sud) ; Nasty C (Afrique du Sud) ; Rebo (RD Congo) ; Tems (Nigeria) ; Tiwa Savage (Nigeria) ; et Vector (Nigeria).



Les artistes ayant reçu deux nominations sont Shan'L (Gabon) ; Tayc (Cameroun) ; The Isomers (Nigeria) ; T'neeya (Cameroun) ; Cavemen (Nigeria) ; Afrie (Ouganda) ; Solking (Algérie) ; Ko-C (Cameroun) ; Salatiel & Rutshelle Guillaume (Cameroun) ; Djodje (Cap-Vert) ; Adekunle Gold (Nigeria) ; Bensoul (Kenya) ; Blxckie (Afrique du Sud) ; Franck Biyong (Cameroun) ; et Innoss'B (RD Congo).



Les autres sont Kidi (Ghana) ; Ladipoe (Nigeria) ; Major League DJZ (Afrique du Sud) ; Manal (Maroc) ; Mapara A Jazz (Afrique du Sud) ; Mi Casa (Afrique du Sud) ; Nandy (Tanzanie) ; Nelson Freitas (Cap-Vert) ; Nomcebo Zikode (Afrique du Sud) ; Sauti Sol (Kenya) ; Stonebwoy (Ghana) ; Toofan (Togo) ; Yaw Tog (Ghana) ; Yemi Alade (Nigeria) et Zuchu (Tanzanie).

Un membre du jury international d'AFRIMA, composé de 13 personnes et représentant la diaspora (États-Unis) et l'Afrique de l'Ouest (Guinée), Hadja Kobele, a déclaré : "Nous pensons avoir donné aux Africains et au monde entier les meilleures nominations et chansons, conformément aux 8 880 chansons reçues au cours de l'année en cours."



"La liste des nominés comprenant 28 catégories de prix continentaux et 10 catégories de prix régionaux, publiée pour le vote du public sur www.afrima.org, arrive quelques jours après un processus de sélection rigoureux de plusieurs semaines. Les deux catégories restantes - le prix de la légende - seront annoncées lors de la remise des prix, tandis que la catégorie de la meilleure bande sonore d'un film, d'une série ou d'un documentaire a été suspendue en raison de la faible qualité des candidatures pour l'édition de cette année", a déclaré Angela Martins, responsable de la culture au sein du jury de la Commission de l'Union africaine.



L'AFRIMA, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA), sera diffusée en direct sur 84 chaînes de télévision dans 109 pays depuis Lagos, au Nigeria, du 19 au 21 novembre 2021. Depuis 2014, l'AFRIMA est considéré comme la reconnaissance ultime de la musique africaine au niveau mondial.