ALTER-EGO TCHAD lance ses activités pour la défense des personnes défavorisées

La défense des droits des personnes défavorisées.

L'accompagnement éducatif des jeunes, en mettant un accent particulier sur les filles et les jeunes mères.

La lutte contre l’analphabétisme et la précarité.

L’encouragement de l’entrepreneuriat en milieu rural, notamment dans l’agro-pastoralisme, pour un développement économique inclusif et durable.

La sensibilisation à la gestion responsable de l’environnement et aux pratiques du développement durable.

Dans son allocution, Mme Esther Ali a exprimé sa joie et son honneur de voir l’association réunie pour cet événement marquant. Elle a souligné que cette initiative repose sur la volonté de favoriser le développement social, l’inclusion et l’autonomisation des personnes vulnérables.Elle a rappelé que l’association est à but non lucratif, laïque et apolitique, et que ses principales missions incluent :Lors de cette cérémonie, ALTER-EGO TCHAD a lancé un appel aux partenaires, mécènes, à la société civile et aux personnes de bonne volonté, afin de soutenir ses initiatives et d’apporter leur contribution à la réalisation de ses missions sociales et humanitaires.