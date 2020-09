ASECNA, en collaboration avec NIGCOMSAT et Thales Alenia Space, fournit le premier service ouvert SBAS africain, initiant une nouvelle ère dans le domaine de l’augmentation des performances de navigation par satellite en Afrique et dans l’Océan Indie

L'Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) (https://ASECNAonline.asecna.aero) a initié la diffusion d’un signal SBAS (Satellite-Based Augmentation System) sur l’Afrique et l’Océan Indien, fournissant ainsi le premier service SBAS ouvert sur cette partie du globe via le satellite NIGCOMSAT-1R, géré et exploité par Nigerian Communications Satellite Ltd sous l’autorité du Ministère fédéral des Communications et de l'Economie numérique du Nigeria.

Ce premier service ouvert est disponible dans le cadre du programme "SBAS pour l'Afrique et l'Océan Indien" qui vise à fournir de manière autonome des services SBAS sur le continent, afin d'augmenter les performances de positionnement fournies par les constellations de navigation par satellite GPS et Galileo. Grâce à une précision, ramenée à l’ordre du mètre, et à l'amélioration de l'intégrité, de la disponibilité et de la continuité des applications liées à la sécurité, ces services SBAS amélioreront la sécurité et l'efficacité des vols en Afrique. Ils bénéficieront également à de nombreux domaines économiques, comme au transport maritime, ferroviaire et terrestre et à des applications grand public, favorisant la sécurité des usagers, l’efficacité économique et le développement durable.

Le service ouvert qui a été émis vise essentiellement à réaliser des essais techniques et à entreprendre, en collaboration avec les compagnies aériennes partenaires, des démonstrations sur le terrain pour les avions et les hélicoptères, afin de démontrer les bénéfices des futurs services SBAS de sauvegarde de la vie humaine, attendus à partir de 2024. Il comprendra également des services de positionnement précis (PPP) et d'alerte pour les populations, dont les performances seront prouvées par d'autres démonstrations sur le terrain.

Le signal dans l’espace est généré par un prototype système dédié, développé dans le cadre de la phase de conception préliminaire du programme « SBAS pour l’Afrique et l’Océan Indien », financée par l’Union Européenne et confiée à Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %). Le programme « SBAS pour l’Afrique et l’Océan Indien » de l’ASECNA est fondé sur le programme européen EGNOS [1] développé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) pour le compte de la Commission Européenne, et opéré par l’Agence européenne de navigation GSA.

Le prototype du système utilise comme réseau de stations de référence le réseau SAGAIE déployé par le CNES et l'ASECNA avec le soutien de Thales Alenia Space.

Le signal est transmis par la charge utile de navigation du satellite GEO NigComSat 1R de la société Nigerian Communications Satellite Ltd et par une station en liaison montante déployée à Abuja (Nigeria). Il est conforme aux normes et pratiques recommandées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, et aux standards de performances opérationnelles minimales de l'organisation RTCA (Radio Technical Commission for Aeronautics). Le signal est visible en Afrique et sur l’Océan Indien, jusqu’à la côte ouest de l’Australie, ainsi qu’en Europe.

« Nous sommes fiers de participer à cet ambitieux programme de fourniture de services de navigation par satellite dans la région de l'Afrique et de l'océan Indien. L'utilisation de la charge utile de navigation de notre satellite de communication géostationnaire NIGCOMSAT-1R pour diffuser ce signal sera la première contribution de l'Afrique au développement d’un système régional SBAS pour le continent. » a déclaré Dr. Abimbola Alale, Président-Directeur-Général de NIGCOMSAT Ltd.

« Notre expertise de longue date acquise avec le développement du SBAS en Europe EGNOS et du SBAS en Corée KASS, combinée à nos nouvelles technologies de pointe de positionnement par satellite, fait de Thales Alenia Space le partenaire idéal pour aider au mieux les pays à mettre en œuvre efficacement leur propre SBAS. La région équatoriale représente également un enjeu d'ingénierie majeur pour un tel système en raison des conditions d'ionosphère difficiles, pour lesquelles Thales Alenia Space a développé une solution éprouvée. », a déclaré Benoit Broudy, Directeur des activités Navigation pour Thales Alenia Space en France.

« La fourniture du premier service africain SBAS est une étape majeure dans le développement de la navigation par satellite dans la région AFI, et dans le déploiement du système "SBAS pour l'Afrique et l'Océan Indien", la solution de navigation développée par l'Afrique pour l'Afrique. Il démontre l'ambition et l'engagement de l'ASECNA de renforcer la sécurité de la navigation aérienne pour l'ensemble du continent, en ligne avec ma vision d'unification du ciel africain », a déclaré Mohamed Moussa, Directeur Général de l'ASECNA.

[1] European Geostationary Navigation Overlay System

A propos d’ASECNA :

L'ASECNA (https://ASECNAonline.asecna.aero) est un établissement public à caractère international, qui a pour mission essentielle de fournir des services de circulation aérienne sur un espace de 16,5 millions de km2 comprenant six (6) régions d'Information de Vol (F.I.R) définies par l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). En outre, elle développe des capacités liées au management des aéroports, aux études et réalisation d’infrastructures aéronautiques, à la maintenance des équipements aéronautiques, à la calibration des instruments d’aide à la navigation aérienne et à la formation aux métiers de l’aviation civile nécessaires à l’exécution Ses Etats membres, au nombre de 18, sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, la Côte d’Ivoire, la France, le Gabon, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

A propos de Thales Alenia Space :

Combinant plus de quarante ans d’expérience et une diversité unique en terme d’expertise, de talents et de cultures les architectes de Thales Alenia Space (www.ThalesAleniaSpace.com) conçoivent et délivrent des solutions innovantes pour les télécommunications, la navigation, l’observation de la Terre et la gestion de l’environnement, l’exploration, les sciences et les infrastructures orbitales. Les institutions, gouvernements et entreprises comptent sur Thales Alenia Space afin de concevoir, réaliser et livrer des systèmes satellitaires : pour géolocaliser et connecter les personnes et les objets partout dans le monde ; pour observer notre Planète ; pour optimiser l'utilisation des ressources de la Terre ainsi que celles de notre Système Solaire. Thales Alenia Space a la conviction que l’espace apporte une nouvelle dimension à l’humanité pour bâtir une vie meilleure et durable sur Terre. Société commune entre Thales (67%) et Leonardo (33 %), Thales Alenia Space a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 2,15 milliards d’euros en 2019 et emploie environ 7700 personnes dans 9 pays.

A propos de NIGCOMSAT :

Nigerian Communications Satellite Ltd (NIGCOMSAT) (www.NIGCOMSAT.gov.ng) est une société et une agence nigériane dépendant du Ministère Fédéral des communications et de l’économie numérique dont la mission est d’être le premier opérateur de satellites et fournisseur de services en Afrique. NIGCOMSAT Ltd détient et exploite les systèmes de satellites de communication nigérians. La société fournit des solutions de communication par satellite innovantes et de pointe, en exploitant et en gérant un satellite de communication géostationnaire - NigComSat-1R, construit pour fournir des services de communication par satellite au niveau national et international, via un système de communication par satellite bidirectionnel à travers l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud-est, l'Europe et l'Asie. Il s’agit d’un satellite de communication hybride équipé d’une charge utile pour un système de services de navigation par recouvrement similaire à EGNOS.