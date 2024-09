INTERNATIONAL ASIA EXPO 2024 : les pays africains veulent renforcer les liens stratégiques avec Moscou

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Septembre 2024



Le plus grand salon de l’agriculture de Russie et d’Asie se positionne comme une plate-forme clé pour l'intégration de la coopération internationale dans le secteur agricole, dans un contexte d'évolution du marché mondial.

Du 23 au 25 octobre à Sochi, plus de 10 pays africains enverront des délégations à l'événement, dont le Gabon, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie, l'Éthiopie, le Nigeria, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale et le Mali.



En effet, ces pays africains cherchent à tirer parti de cet événement pour bénéficier des technologies agricoles avancées présentées lors du Salon mondial de l'agro-industrie qui réunira les économies internationales le mois prochain.



ASIA EXPO 2024 se positionne comme une plate-forme clé pour l'intégration de la coopération internationale dans le secteur agricole dans un contexte d'évolution du marché mondial. L'événement accueillera des pays fortement dépendants de l'agriculture comme moyen de croissance économique.



A cette occasion, Igor Milovanov, directeur général d'ASIA EXPO, a souligné le potentiel de collaboration entre la Russie et les pays africains dans divers secteurs agricoles. « L'exposition sera une plate-forme permettant aux pays africains d'acquérir de nouvelles méthodes pour stimuler la production alimentaire dans leurs pays, car la plupart dépendent de l'agriculture pour leur durabilité », a-t-il déclaré.



Des entreprises agricoles de Russie et d'autres pays asiatiques présenteront les dernières innovations dans les domaines de la production laitière, avicole, horticole et d'engrais. Milovanov a souligné : « En tant que plate-forme pour les intégrateurs de la coopération internationale dans le secteur agricole dans le contexte de la réorientation mondiale des marchés, il y aura un congrès et une exposition agricoles internationaux pouvant accueillir jusqu'à 10 000 participants ».



Il a ajouté que l'exposition réunirait plus de 350 exposants de différents secteurs, offrant un forum d'échange d'affaires et d'idées. Cela permettra aux participants d'accéder à six marchés mondiaux et d'avoir un accès direct aux fabricants sans intermédiaires.



L'événement comprendra des présentations d'experts des secteurs agro-industriels de Russie, d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, offrant l'occasion d'échanger les meilleures pratiques et de discussions sur les tendances et les défis de l'industrie au plus haut niveau. Alors qu'elles cherchent à renforcer leurs liens avec Moscou et à explorer de nouvelles opportunités dans le secteur agricole, les économies africaines tournent leur attention vers ASIA EXPO 2024 en Russie.



Roll Stéphane Ngomat, président de l’African Peace and Security Union (APSU), partenaire officiel d'ASIAEXPO 2024, a souligné l'importance de la diversification de l’économie en Afrique grâce à l'agriculture. Il a en outre souligné que parvenir à l'autosuffisance alimentaire est crucial pour la paix et la stabilité sur le continent. Cet événement survient alors que Moscou cherche à approfondir son influence en Afrique.



Plus tôt cette année, la Russie, dirigée par Vladimir Poutine, a annoncé qu'elle avait expédié 200 000 tonnes de céréales gratuites vers six pays africains : 50 000 tonnes chacun vers la Somalie et la République centrafricaine, et 25 000 tonnes chacun vers le Mali, le Burkina Faso, le Zimbabwe et l'Érythrée.



Cela faisait suite à une promesse faite par Poutine lors d'un sommet avec les dirigeants africains après le retrait de la Russie de l'initiative céréalière de la mer Noire, qui permettait auparavant à l'Ukraine d'exporter des céréales malgré le conflit en cours. L’initiative céréalière de la mer Noire a contribué à réduire les prix du marché mondial, mais Poutine a fait valoir que l’accord ne permettait pas d’approvisionner efficacement les pays qui en avaient le plus besoin.





