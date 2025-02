AFRIQUE AUDA-NEPAD : le président tchadien participe à la 42ème réunion du Comité d’orientation

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Février 2025





Le président de la République du Tchad, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, par ailleurs, président en exercice de la CEN-SAD a participé le 10 février 2025, à la 42ème session du Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement de l’Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD), par visioconférence.



Le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), devenu Agence de Développement de l’Union Africaine (AUDA-NEPAD), est un ambitieux programme continental qui a pour objectif d’éradiquer la pauvreté, de placer les pays africains sur la voie de la croissance et du développement durable et de renforcer la capacité de l’Afrique à participer activement à l’économie mondiale.



Cette 42ème session du Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement, présidée par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, a permis aux dirigeants africains de réaffirmer leur engagement en faveur du développement durable et de l’intégration africaine.



Elle a été consacrée à l’examen du rapport de l’Agence de Développement de l’Union Africaine, présenté par sa secrétaire exécutive, Nardos Békélé Thomas. La qualité dudit rapport détaillant les stratégies et les avancées en matière de développement du continent, ainsi que les défis, a convaincu l’ensemble des dirigeants participant à la session quant à la nécessité d’agir en synergie pour gagner le pari de l’agenda 2063 de l’Union Africaine.



Dans son intervention, le président tchadien a félicité son homologue égyptien Abdel Fattah Al-Sisi pour son leadership et la secrétaire exécutive de l’AUDA-NEPAD, Nardos Bekele-Thomas, pour la qualité du rapport présenté qui a mis en lumière à la fois les succès et les défis à relever. Le chef de l’Etat tchadien a aussi salué les progrès réalisés dans le cadre des initiatives présidentielles du NEPAD, notamment en matière d’infrastructures et d’intégration économique.



Il a souligné l’importance de l’Agenda 2063 et la Zone de Libre Echange Continental africain (ZLECAF), appelant à une accélération des projets structurants pour renforcer la connectivité et la résilience économique du continent. Le président de la République du Tchad a mis en avant les nombreux défis auxquels l’Afrique est confrontée, notamment la dépendance aux financements extérieurs, l’accès limité à l’énergie ainsi que l’insécurité alimentaire exacerbée par les changements climatiques, le terrorisme et les tensions régionales.



Il a insisté sur la nécessité d’investir davantage dans une agriculture durable et de promouvoir des mécanismes de financement innovants pour garantir une souveraineté économique effective. En sa qualité de président en exercice de la CEN-SAD, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a également plaidé pour des initiatives adaptées aux réalités sahélo-sahariennes, mettant en avant des projets prioritaires tels que la dynamisation des corridors économiques transsahariens, le renforcement des infrastructures de transport et la création de pôles énergétiques.



Le chef de l’Etat a relevé la nécessité d’une meilleure coordination entre les différentes communautés économiques régionales afin d’éviter la duplication des projets et d’optimiser les ressources.



Reconnaissant les efforts déployés par l’AUDA-NEPAD, le président de la République a appelé à une coopération renforcée entre les États membres, les institutions régionales et les partenaires au développement soulignant le rôle crucial que doit jouer la Banque Africaine de Développement dans le financement des projets stratégiques, tout en encourageant une plus grande implication du secteur privé dans le processus de transformation du continent.



Fidèle à son crédo, le président Mahamat Idriss Deby Itno a réaffirmé son engagement à œuvrer pour une Afrique plus prospère, indépendante et résiliente en exhortant l’AUDA-NEPAD à s’adapter aux nouvelles réalités et à jouer un rôle plus décisif dans la concrétisation des ambitions du continent.





Dans la même rubrique : < > Burkina : le point sur les réformes du système éducatif Bénin : accueil du navire Seabourn Sojourn pour une nouvelle destination touristique Côte d’Ivoire : ouverture du 1er Forum International des Métiers et des Compétences (FIMEC) Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)