Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

Le samedi 20 décembre 2025, la secrétaire de séance de la commune d’Abéché, Mme Dina Oumar, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la compétition interuniversitaire d’art oratoire intitulée « Les Orateurs ». Cet événement s'est tenu dans le grand amphithéâtre de l’Université Adam Barka d’Abéché et est porté par l'ONG ACIEDD, en partenariat avec le centre de formation GSAC.
Cette initiative vise plusieurs objectifs :
- Promouvoir l’expression publique chez les jeunes
- Foster le leadership et l’engagement citoyen
- Former de jeunes leaders capables de s’exprimer efficacement en public
- Créer un réseau d’orateurs et émerger des ambassadeurs de la paix
- Établir un Club des Orateurs du Ouaddaï avec l’ambition de faire d’Abéché un pôle national des joutes oratoires.
Le coordinateur du projet, Thomas Djimaldé, a annoncé que la compétition a débuté en octobre 2025 et se terminera en février 2026. Elle engage des étudiants de tous les établissements d’enseignement supérieur de la ville. Avant de commencer la compétition, les participants ont suivi des formations sur :
- La prise de parole en public
- Le leadership
- La citoyenneté