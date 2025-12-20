Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

Promouvoir l’expression publique chez les jeunes

Foster le leadership et l’engagement citoyen

Former de jeunes leaders capables de s’exprimer efficacement en public

Créer un réseau d’orateurs et émerger des ambassadeurs de la paix

Établir un Club des Orateurs du Ouaddaï avec l’ambition de faire d’Abéché un pôle national des joutes oratoires.

La prise de parole en public

Le leadership

La citoyenneté

Le samedi 20 décembre 2025, la secrétaire de séance de la commune d’Abéché, Mme Dina Oumar, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la compétition interuniversitaire d’art oratoire intitulée « Les Orateurs ». Cet événement s'est tenu dans le grand amphithéâtre de l’Université Adam Barka d’Abéché et est porté par l'ONG ACIEDD, en partenariat avec le centre de formation GSAC.Cette initiative vise plusieurs objectifs :Le coordinateur du projet, Thomas Djimaldé, a annoncé que la compétition a débuté en octobre 2025 et se terminera en février 2026. Elle engage des étudiants de tous les établissements d’enseignement supérieur de la ville. Avant de commencer la compétition, les participants ont suivi des formations sur :En procédant au lancement officiel, Mme Dina Oumar a souligné l’engagement de la commune d’Abéché à soutenir toutes les initiatives valorisant la jeunesse et l’éducation citoyenne. Elle a également lancé un appel aux partenaires techniques et financiers pour accompagner ce projet, qu’elle a qualifié de porteur d’espoir pour la jeunesse.Cette compétition représente une belle opportunité pour les jeunes d’Abéché de développer leurs compétences oratoires et de s’impliquer activement dans la vie citoyenne, tout en contribuant à bâtir une société plus engagée et pacifique.