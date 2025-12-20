Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Abéché : Succès retentissant pour le Symposium International de l'INSTA


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 21 Décembre 2025


Le rideau est tombé ce samedi 20 décembre 2025 sur la Semaine scientifique de l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA). Pendant trois jours, la capitale du Ouaddaï est devenue l'épicentre de la recherche scientifique sous l'égide du Pr Zakinet Dangbet, représentant le Ministre d’État à l’Enseignement supérieur.


Abéché : Succès retentissant pour le Symposium International de l'INSTA


 

Le thème « Sciences et innovation à l’ère du numérique » a permis d'aborder des problématiques concrètes touchant le quotidien des Tchadiens. Le rapporteur général, le Pr Alexis Mouangué Nanimina, a souligné la densité exceptionnelle des échanges : avec 134 communications scientifiques, l'événement a couvert un spectre multidisciplinaire allant de l'ingénierie à la santé.

 

L'un des moments forts de cette clôture a été la remise de distinctions honorifiques aux enseignants-chercheurs de l'INSTA. Leur promotion aux différents grades du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur) témoigne de la montée en puissance de l'expertise nationale et du rayonnement de l'institution.

 

Le Pr Yaya Dagal Dari, Directeur Général de l’INSTA, et le Pr Daouda Ahmat Mahamat, Recteur de l’Académie de l’Est, ont tous deux salué la résilience et la qualité des travaux. Pour le Pr Zakinet Dangbet, ces échanges démontrent que la recherche scientifique n'est pas une abstraction, mais un levier de développement indispensable pour le Tchad.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/12/2025

Abéché : L'INSTA au cœur de l'innovation lors de sa 3ᵉ Semaine Scientifique

Abéché : L'INSTA au cœur de l'innovation lors de sa 3ᵉ Semaine Scientifique

Tchad - Canton Banda : Un front uni contre les Violences Basées sur le Genre Tchad - Canton Banda : Un front uni contre les Violences Basées sur le Genre 19/12/2025

Populaires

Le FMI salue les performances économiques du Tchad et encourage la poursuite des réformes

20/12/2025

​Le Sénat adopte l’accord de promotion et de protection des investissements entre le Tchad et les Émirats arabes unis

20/12/2025

60 Ans de l’ENSTP : Le Fleuron de l’Ingénierie Tchadienne célèbre son Jubilé de Diamant

20/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter