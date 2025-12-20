Abéché : Succès retentissant pour le Symposium International de l'INSTA

Le thème « Sciences et innovation à l’ère du numérique » a permis d'aborder des problématiques concrètes touchant le quotidien des Tchadiens. Le rapporteur général, le Pr Alexis Mouangué Nanimina, a souligné la densité exceptionnelle des échanges : avec 134 communications scientifiques, l'événement a couvert un spectre multidisciplinaire allant de l'ingénierie à la santé.



L'un des moments forts de cette clôture a été la remise de distinctions honorifiques aux enseignants-chercheurs de l'INSTA. Leur promotion aux différents grades du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur) témoigne de la montée en puissance de l'expertise nationale et du rayonnement de l'institution.



Le Pr Yaya Dagal Dari, Directeur Général de l’INSTA, et le Pr Daouda Ahmat Mahamat, Recteur de l’Académie de l’Est, ont tous deux salué la résilience et la qualité des travaux. Pour le Pr Zakinet Dangbet, ces échanges démontrent que la recherche scientifique n'est pas une abstraction, mais un levier de développement indispensable pour le Tchad.

