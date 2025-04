Abu Dhabi : Le président tchadien s'est entretenu avec son homologue émirati

Les échanges entre les deux hommes d’État ont porté sur la consolidation et l’élargissement de la coopération bilatérale. Commerce, économie, investissements, énergie, infrastructures sont au nombre des secteurs au cœur des discussions, dans la perspective d’un partenariat mutuellement bénéfique. Une information, et non des moindres, annoncée au cours de ces échanges, c’est Abu Dhabi qui va accueillir dans les mois à venir la table ronde pour le financement du Plan National de Développement.



Les deux Présidents, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO et Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane ont réitéré leur engagement de porter à un haut niveau les relations bilatérales, en misant sur les opportunités existantes et les complémentarités économiques de leurs pays respectifs.



Le Tchad, pays stratégique au cœur de l’Afrique, offre un potentiel considérable dans plusieurs domaines, tandis que les Émirats Arabes Unis apparaissent comme un partenaire clé dans la mise en œuvre de projets structurants.



A la fin de leurs échanges, le Chef de l’Etat, Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO a invité Son Altesse Mohammed Ben Zayed Al Nahyane à visiter le Tchad. Cette invitation a été acceptée par le Président émirati.



La coopération Tchad-Emirats Arabes Unis prend désormais un nouveau tournant grâce la vision commune du développement durable et de la prospérité partagée du Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO et de Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nayhane. Les résultats de cette rencontre devraient se traduire, dans un avenir proche, par des initiatives concrètes au service des intérêts mutuels.