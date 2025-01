Académie nationale de médecine de France : le Camerounais Eugène Sobngwi fait son entrée

La cérémonie de cooptation, dans ce cénacle scientifique de réputation mondiale, du Pr Eugène Sobngwi, de 54 ans, docteur en médecine, diplômé de l'ancien centre universitaire des sciences et de la santé (CUSS), agrégé des facultés françaises de médecine, spécialiste d'endocrinologie, a eu lieu ce mardi, 07 janvier 2025, au siège parisien de la vénérable institution bicentenaire.



La cérémonie s'est déroulée en présence des éminents membres de l'Académie nationale de médecine de France, et de S.E André-Magnus Ekoumou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en France.



Le Pr Eugène Sobngwi, qui est par ailleurs directeur de l'Organisation des soins et de la technologie sanitaire au ministère de la Santé publique de son pays, appartient aussi à plusieurs sociétés savantes au Cameroun et dans le monde. Il devient ainsi le premier Camerounais à intégrer l'Académie nationale de médecine de France.