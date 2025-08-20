Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

ONU : les États-Unis réaffirment leur engagement contre les violences sexuelles en temps de conflit


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Août 2025



ONU : les États-Unis réaffirment leur engagement contre les violences sexuelles en temps de conflit
Lors du débat ouvert du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, l’ambassadrice Dorothy Shea, représentante par intérim des États-Unis auprès de l’ONU, a réaffirmé la détermination de son pays à lutter contre les violences sexuelles en période de conflit et à renforcer l’accompagnement des victimes.

Saluant la présentation de la représentante spéciale du secrétaire général, Pramila Patten, ainsi que le témoignage marquant d’Ikhlass Ahmed, Mme Shea a rappelé que ces crimes « dévastent des communautés entières, touchant de manière disproportionnée les femmes et les filles, mais aussi les hommes et les garçons ».

Elle a insisté sur le fait que pour chaque cas signalé, de nombreux autres restent dans l’ombre, non documentés ni traités. La diplomate américaine a souligné que l’engagement des États-Unis repose sur le Women, Peace, and Security Act, adopté en 2017, qui intègre les objectifs de la résolution 1325 du Conseil de sécurité et oriente l’action américaine au niveau national comme international.

Mme Shea a salué le travail du Bureau de la Représentante spéciale de l’ONU pour la lutte contre les violences sexuelles en conflit, en particulier ses efforts pour promouvoir l’obligation de rendre des comptes, faire inscrire les auteurs de ces crimes sur les listes onusiennes, et accompagner les pays dans le renforcement de leurs cadres juridiques. Elle a cité en exemple la lutte contre les crimes perpétrés par des groupes terroristes tels que Daech.

« Nous devons travailler ensemble pour que chaque survivant ait accès aux services essentiels », a-t-elle déclaré, en rendant hommage au courage des victimes de ces violences à travers le monde. Enfin, l’ambassadrice a rappelé que les États-Unis, « fiers d’être chef de file sur cette question », avaient joué un rôle central dans l’adoption de la résolution 1888 établissant le mandat sur les violences sexuelles liées aux conflits, et qu’ils continueront à soutenir activement ce dossier au sein du Conseil de sécurité.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/08/2025

Tchad : l’Association des Enfants de Troupe présente le livre AET d’Armand Elenga

Tchad : l’Association des Enfants de Troupe présente le livre AET d’Armand Elenga

Tchad : installation des membres du comité de pilotage du Forum international sur la sécurité Tchad : installation des membres du comité de pilotage du Forum international sur la sécurité 19/08/2025

Populaires

Mali : l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé sous mandat de dépôt

19/08/2025

Tchad : à N’Djamena, face à la précarité de la vie, le nombre de moto-taxis augmente

19/08/2025

Tchad : réunion de prise de contact entre le ministre des Affaires étrangères et ses nouveaux collaborateurs

19/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 16/08/2025 - Barra Lutter

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Pourquoi beaucoup d'hommes cessent-ils d'être romantiques après le mariage ?

Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? Tchad : Les mariages modernes à N'Djaména menacent-ils les traditions ? 16/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter