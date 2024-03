INTERNATIONAL Accusations d'agression sexuelle : les maisons de Diddy perquisitionnées par la police

Alwihda Info | Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 29 Mars 2024



Aux États-Unis, des agents fédéraux ont perquisitionné le domicile de l'artiste hip-hop Sean « Diddy » Combs. Pour le rappeur, des allégations ignobles ont été portées contre lui par des individus motivés uniquement par le gain monétaire.

Lundi, les responsables du Département de la Sécurité intérieure ont confirmé avoir effectué des perquisitions à Los Angeles et à Miami, pour retrouver le magnat de la musique. Le somptueux domaine de Holmby Hills d'un individu de 54 ans, résidant dans le Westside de Los Angeles, a été violé par des agents fédéraux armés.



Les locaux, mesurant environ 17 000 pieds carrés, ont été fouillés et deux individus ont été arrêtés, mais n'ont pas été placés en garde à vue, les forces de l'ordre ayant bouclé la zone avec des rubans de police et des véhicules. La police de Miami Beach a été observée entrant et sortant du domaine de Combs à Star Island, ce qui rappelle l'événement précédent.



Des agents pourraient être vus repartir avec des sacs en papier et des boîtes, et confisquer des ordinateurs portables et des téléphones, selon les rapports. Les agents du HSI à New York mènent l'enquête à la suite d'un procès intenté l'année dernière contre Combs par une ex-petite amie, l'accusant de se livrer au trafic sexuel.



Une déclaration publiée par HSI n’est pas entrée dans les détails de son enquête. Cependant, leur compétence relève du pouvoir d'enquêter sur les mouvements illégaux d'individus, de marchandises, de finances et de technologie. Cela inclut également le crime de trafic sexuel. En novembre, la chanteuse R&B, Cassandra Ventura a intenté une action en justice contre Combs devant un tribunal fédéral situé à Manhattan.



L'accusation portait sur le fait qu'il l'avait soumise à des violences physiques, à l'esclavage sexuel et à des viols au cours de leurs dix années de relation professionnelle et amoureuse. Le procès faisait référence à des violations des lois fédérales, californiennes et de l’État de New York, relatives au trafic sexuel et à la traite des êtres humains.



Le lendemain, Ventura et Combs, connus pour avoir adopté des pseudonymes comme P Diddy, Puff Daddy et Diddy, ont révélé qu'ils étaient parvenus à une résolution concernant le procès, grâce à des paramètres non divulgués. À 54 ans, Combs clame son innocence et suggère que ses accusateurs étaient motivés par le gain monétaire plutôt que par la vérité.



La procédure judiciaire de Ventura a ouvert la voie à d'autres litiges, donnant lieu à des allégations d'agression sexuelle et de viol par d'autres plaignants contre Combs. Combs a rejeté la plus récente allégation civile en décembre, selon laquelle il avait participé à l'agression sexuelle d'un adolescent.



Cet incident s'est produit il y a vingt ans, lorsque Combs lui a organisé un voyage de Détroit à New York. Les chaînes de télévision ont diffusé des images aériennes d'agents du HSI et d'autres responsables de l'application des lois menant un raid dans la propriété de Combs, dans le quartier haut de gamme de Holmby Hills, à Los Angeles. Le même mois, Joi Dickerson-Neal a allégué que Combs lui avait administré de la drogue et l'avait agressée sexuellement en 1991.



De plus, il aurait enregistré l'attaque et l'aurait fait circuler entre autres comme une forme de « vengeance pornographique ». En novembre et décembre, d'autres femmes se sont manifestées pour porter plainte contre le fondateur de Bad Boy Records.



En février de cette année, le producteur Rodney Jones a accusé Combs de l'avoir drogué et contraint à se livrer à des activités sexuelles avec des travailleuses du sexe. On ne sait toujours pas si ces actions en justice sont liées aux raids qui ont eu lieu. La résidence du magnat du rap, basée à Miami, a également fait l'objet d'un mandat de perquisition des autorités fédérales, selon des informations provenant de sources d'information proches.



La vidéo montrait des agents entrant et sortant fréquemment de son domaine sur Star Island à Miami Beach, tout en transportant une boîte de matériel depuis la résidence. Des agents fédéraux auraient arrêté le producteur de disques Combs à l'aéroport exécutif de Miami-Opa Locka, après les raids.



Selon le rapport de TMZ, il aurait été présent à bord de son jet privé au moment des perquisitions. Combs a réfuté les accusations en décembre dans une déclaration publiée sur X (anciennement Twitter).



Le rappeur a déclaré : « J'en ai assez ». Il a révélé qu'il était resté silencieux ces dernières semaines, alors que les gens tentaient de ternir son image et de ruiner sa réputation et son héritage. Des allégations ignobles ont été portées contre lui par des individus motivés uniquement par le gain monétaire.



Il a réitéré, avec la plus grande clarté, « Je réfute toutes les allégations d'actes répréhensibles et je reste ferme dans la défense de l'honneur et de la vérité de ma famille ». Sean « Diddy » Combs a fait perquisitionner ses propriétés par la police, ce qui a suscité une réponse de 50 Cent. L'artiste hip-hop est en conflit avec Diddy depuis plus de dix ans.



Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, 50 Cent a déclaré : « Ce n'est plus Diddy qui le fait, c'est maintenant Diddy qui l'a fait. Ils n'agissent de cette façon que lorsqu'ils ont des problèmes. »









