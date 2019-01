Acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé : Scène de liesse à Abidjan

La Cour pénale internationale (CPI) vient de décider ce mardi 15 janvier 2019, de l’acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les juges ont ordonné la remise en liberté immédiate des deux hommes poursuivis pour crimes contre l’humanité, après les violences postélectorales de 2010 et 2011. Mais l’audience de ce jour suspendue à la demande du procureur dans l'attente d’un nouvel appel, reprendra demain mercredi.



A l’annonce de cette décision de la CPI qui était très attendue par les partisans de ces deux accusés, ce sont des scènes de joies éclatées qui se déroulent en ce moment dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan.



Dans la banlieue de Yopougon réputée être le fief du Front Populaire Ivoirien (FPI), parti de Laurent Gbagbo, l’ambiance est à son comble. Ce sont des foules qui s’emparent des rues avec cris de joie, des klaxons de véhicules, des décibels qui montent sans cesse dans les maquis et buvettes de ce quartier populaire d’Abidjan, etc.



On signale même des perturbations de cours conduisant à des arrêts dans certains établissements scolaires à Abidjan et à l’intérieur du pays.