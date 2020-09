Adopté par le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) lors de sa 942ème réunion tenue le 28 août 2020, sur le rapport du Président de la Commission sur les activités de l'Équipe de soutien technique de l'Union africaine (AUTSTG

Le Conseil de paix et de sécurité,

Prenant note du rapport du Président de la Commission sur les activités de l'équipe de soutien technique de l'Union africaine (AUTSTG) dans le contexte des réformes institutionnelles nationales en Gambie; prenant également note de la demande de la Gambie concernant la prorogation du mandat de l'AUTSTG en Gambie;

Rappelant ses décisions antérieures sur la situation en Gambie, en particulier le communiqué PSC/PR/COMM. (DCXCIV) adopté lors de sa 694ème réunion tenue le 15 juin 2017 et le communiqué PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLIV) adopté lors de sa 844ème réunion tenue le 24 avril 2019;

Réaffirmant la solidarité de l'UA avec le peuple et le Gouvernement de la Gambie, dans leurs aspirations à réformer les institutions nationales, afin de transformer leur pays; réaffirmant également son attachement au respect de la souveraineté, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Gambie; et

