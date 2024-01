Afghanistan : Crash d’un avion passagers indien

Ce tragique événement a eu lieu dans les hautes montagnes de la région de Topkhana du district de Zebak, selon un communiqué émis par la police provinciale. Malheureusement, le type d'avion impliqué, le nombre de passagers à bord et la cause exacte de l'accident ne sont pas immédiatement clairs.



Cet incident est une terrible nouvelle pour les familles des passagers et pour toute la communauté internationale. Nous espérons que des informations supplémentaires seront bientôt disponibles afin d'apporter des réponses aux questions qui se posent concernant cet accident.