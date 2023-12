Afghanistan : l’OCI réitère la volonté d’alléger la souffrance des sinistrés

Le secrétariat général de l’Organisation de Coopération islamique (OCI) a pris part, mercredi 27 décembre 2023, au siège du Groupe de la Banque islamique de développement (BID) à Djeddah, à la cérémonie de signature des accords relatifs à la deuxième série des projets du Fonds d’affectation spécial humanitaire pour l’Afghanistan, marquée par la présence du Dr Muhammad AL-Jasser, président du Groupe.



Dans son discours luminaire adressé à la cérémonie, Dr Muhammad Al-Jasser a remercié l’Organisation de Coopération islamique (OCI) pour son rôle dans la mobilisation du soutien des Etats membres et de la communauté internationale au profit du Fonds d’affectation spécial humanitaire pour l’Afghanistan.



Le discours du secrétaire général de l’OCI, Hissein Brahim Taha, a été délivré par le secrétaire général adjoint pour les affaires humanitaires, culturelles et sociales, l’ambassadeur Tarig Ali Bakheet. Dans ce discours, il a annoncé que les accords signés entre le Groupe de la BID et les nombreuses entités responsables de la mise en œuvre des projets convenus comprenaient les secours humanitaires d’urgence et les projets de développement.



Il s’agit, a-t-il ajouté, d’une concrétisation de l’esprit de solidarité et de la volonté collective des acteurs aux niveaux régional et international d’atténuer la souffrance du peuple afghan.



Par ailleurs, le Secrétaire général a exprimé sa profonde gratitude et ses sincères remerciements à l’endroit du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdelaziz et à son fidèle Prince héritier et président du Conseil des ministres, Son Altesse royale le Prince Mohammad bin Salman pour le soutien indéfectible que le Royaume apporte à l’Afghanistan.



Dans la même veine, il a remercié le président du Groupe de la BID, ainsi que le Centre Roi Salman pour le secours et l'aide humanitaire pour leur rôle distingué dans l’exécution des projets de secours d’urgence en collaboration avec la Mission de l’OCI à Kabul.



Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, le secrétaire général a souligné que la réunion d'aujourd'hui avait lieu alors que tout le monde était d'accord pour apporter des secours et un soutien humanitaire au peuple afghan.



Cela contribuera efficacement, a-t-il affirmé, à atténuer l'impact de la crise économique et des catastrophes naturelles successives qui ont frappé des secteurs faibles de la société afghane dans plusieurs villes, villages et provinces de ce pays.



A la suite des discours, les parties prenantes ont signé la deuxième série des accords relatifs au Fonds fiduciaire humanitaire pour l'Afghanistan, à travers un paquet de projets humanitaires et de développement.