AfriYAN Tchad : Vulgarisation du livret de l'adolescente sur la santé reproductive à N'djamena

Cette initiative s'inscrit dans la continuité des efforts d'AfriYAN Tchad pour sensibiliser et autonomiser les adolescentes tchadiennes en matière de santé reproductive. Après des sessions réussies à Sarh, Koumra, Doba, Moundou et Bongor, N'djamena a eu l'opportunité d'accueillir cet événement important, qui témoigne de l'engagement d'AfriYAN et de ses partenaires, notamment l'UNFPA-Tchad, à promouvoir le bien-être des femmes.



Le livret de l'adolescente, réalisé sous forme de bande dessinée imagée, présente des informations pratiques et accessibles sur des thématiques cruciales pour la santé des adolescentes, telles que l'hygiène intime, l'hygiène en période de menstrues, les mutilations génitales féminines, le VIH/SIDA, le mariage précoce, etc.



M. Djerané Naïbara Thibaut, chargé de planification et de renforcement de capacités à AfriYAN-Tchad, a souligné l'importance de cette initiative en rappelant les textes et lois ratifiés par le Tchad qui protègent les droits des adolescentes, notamment la loi 029 portant interdiction du mariage des enfants et la loi 006 portant sur la promotion de la santé et la politique de la santé 2016-2020.



Il a également attiré l'attention sur la prévalence des VBG, en particulier pendant les vacances scolaires, et a plaidé pour un investissement accru dans le bien-être des femmes, piliers essentiels du développement et de la paix au Tchad.



La réussite de cette séance de vulgarisation est le fruit d'une collaboration étroite entre AfriYAN Tchad, le RJDLT (en tant que partenaire technique) et l'UNFPA-Tchad (pour l'appui financier). L'animation de la session a été assurée par M. Moydoty Ouribé Maranga, consultant.



La diffusion du livret de l'adolescente et les discussions qui ont suivi constituent une étape importante dans le processus d'autonomisation des adolescentes tchadiennes en matière de santé reproductive. AfriYAN Tchad et ses partenaires s'engagent à poursuivre leurs efforts pour garantir l'accès à l'information et aux services de santé de qualité pour toutes les adolescentes, afin qu'elles puissent s'épanouir pleinement et contribuer au développement de leur pays.