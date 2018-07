Africa Investment Forum : Road show en Afrique du Nord

Abidjan, le 13 juillet 2018 – Du 23 au 29 juillet 2018, la Banque africaine de développement procédera à la présentation, en Afrique du Nord, de l’Africa Investment Forum (AIF), premier marché de l'investissement en Afrique. Pour aider l’Afrique à trouver la voie d’une prospérité, la Banque se fait le champion du premier marché de l’investissement sur le continent.Ce road show régional précéde le tout premier Africa Investment Forum , qui se tiendra à Johannesburg du 7 au 9 novembre 2018.La Banque pilote, dans un esprit de leadership collaboratif, une nouvelle initiative 100 % transactionnelle, l’Africa Investment Forum – le Forum de l’investissement en Afrique –, qui représente la meilleure occasion de stimuler la transformation économique du continent. Pour relever ce défi, la Banque africaine de développement a conçu l’AIF comme une plateforme destinée à impliquer activement le secteur privé et à faciliter les projets à même de transformer le continent. Ce forum entend renforcer la coopération avec le secteur privé et stimuler l'investissement dans des secteurs d'intérêt stratégique.« Il ne s’agit pas d’un forum de discussion. Il n'y aura pas de discours politiques. L’AIF est un espace ouvert qui vise à coordonner les efforts des institutions multilatérales, des gouvernements et du secteur privé afin d'améliorer une réserve de projets à même de transformer le continent », a exposé Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement à l’Africa CEO Forum, en mars dernier.C’est dans cette perspective qu’une délégation de la Banque africaine de développement se rend à Tunis le 23 juillet, au Caire le 25, à Casablanca le 27 puis à Alger le 29, pour communiquer davantage sur l’AIF et susciter l’intérêt des opérateurs privés et ainsi les inciter à préparer des projets à présenter en novembre 2018 à de potentiels investisseurs. L’AIF se veut une plate-forme multipartite et pluridisciplinaire destinée à appuyer l’instruction de projets jusqu’au financement, à lever des capitaux et à accélérer le bouclage financier desdits projets.