









AFRIQUE Africa Wealth Report 2025: Le continent dépasse la croissance mondiale grâce à l'essor de nouveaux centres de richesse

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 26 Août 2025



​La population millionnaire d'Afrique devrait augmenter de 65% au cours de la prochaine décennie, selon le Africa Wealth Report 2025. Le continent compte actuellement 25 milliardaires, 348 centi-millionnaires et 122 500 millionnaires. L'économie de l'Afrique subsaharienne devrait croître de 3,7 % en 2025, dépassant l'Europe (0,7 %) et les États-Unis (1,4 %), avec une croissance qui devrait atteindre 4,1 % en 2026.

Le rapport, qui en est à sa quatrième édition, est publié chaque année par le cabinet international de conseil en gestion de patrimoine Henley & Partners en collaboration avec New World Wealth. Il montre que les marchés de la gestion privée en Afrique se développent fortement malgré les vents contraires qui soufflent sur le monde.



Dominic Volek, Group Head of Private Clients at Henley & Partners, déclare que "le secteur de la migration des investissements fonctionne désormais dans les deux sens, les investisseurs africains recherchant une plus grande mobilité et une plus grande diversification à l'échelle mondiale, tandis que les investisseurs internationaux identifient de plus en plus l'Afrique comme une destination pour le déploiement de capitaux stables à long terme".



Pays et villes les plus riches d'Afrique



Après avoir connu une année faste, l'Afrique du Sud représente désormais 34 % des millionnaires d'Afrique, soit à peu près autant que les cinq autres pays les plus riches réunis. Avec 41 100 millionnaires , elle devance les cinq grands marchés africains de la richesse que sont l'Égypte (14 800 millionnaires résidents), le Maroc (7 500), le Nigeria (7 200) et le Kenya (6 800), qui représentent à eux seuls 63 % des millionnaires et 88 % des milliardaires du continent.



Maurice, le 6e pays le plus riche d'Afrique, a enregistré la plus forte croissance de HNWI du continent au cours de la dernière décennie (+63%). Le Rwanda (+48%) et le Maroc (+40%) ont également enregistré de fortes progressions, tandis que la population millionnaire du Nigeria s'est fortement contractée (-47%), de même que l'Angola (-36%) et l'Algérie (-23%).



Au niveau de la ville, avec 11 700 résidents millionnaires, Johannesburg conserve la première place en tant que ville la plus riche d'Afrique. Cependant, la ville du Cap, classée deuxième avec 8 500 HNWI, s'est imposée comme le leader du continent en matière de centi-millionnaires, avec 35 personnes très fortunées qui y ont élu domicile. La "ville mère" est également le marché immobilier de premier ordre le plus cher d'Afrique ( 5 800 USD par m² ) et est en passe de dépasser Johannesburg en termes de richesse totale d'ici à 2030. Le Caire se classe en troisième position avec 6 800 HNWI et possède la plus forte concentration de milliardaires en Afrique, avec 5 personnes en résidence, tandis que Nairobi, la puissance économique de l'Afrique de l'Est, en quatrième position, compte 4 200 millionnaires, ce qui représente près de la moitié de la richesse privée totale du Kenya.



Africa's Mobility Gap Widens



Le durcissement de la position de Washington à l'égard de l'Afrique devrait dominer l'agenda du continent au cours de l'année à venir, à la suite des mesures introduites par l'administration Trump, qui vont des droits de douane élevés et des coupes sombres dans le financement de l'USAID à l'expulsion controversée de criminels condamnés vers South Sudan et eSwatini. En outre, la décision du président Donald Trump d'interdire les voyageurs en provenance de sept nations africaines et d'imposer des restrictions renforcées à trois autres semble devoir s'étendre à 26 États supplémentaires. Environ deux tiers des 54 pays africains se verraient ainsi interdire totalement ou partiellement l'accès aux US, ce qui constituerait l'une des restrictions de mobilité les plus importantes de l'histoire récente.



Une étude exclusive publiée dans Henley & Partners' January 2025 Global Mobility Report a confirmé la discrimination systémique en matière de visas à l'encontre des Africains en Europe. Dirigée par Prof. Mehari Taddele Maru du Migration Policy Centre de l'European University Institute, l'étude révèle qu'alors qu'à l'échelle mondiale, seule une demande de visa Schengen sur six est rejetée, un demandeur africain sur deux est refusé - un taux qui a plus que doublé au cours de la dernière décennie. Le site Henley Passport Power Index souligne le coût économique de cette inégalité.



En réponse, un nombre croissant d'Africains fortunés adoptent une stratégie proactive de "positionnement mondial" en acquérant des droits de résidence alternatifs et des citoyennetés alternatives afin d'étendre la portée de leurs activités commerciales, de garantir des opportunités éducatives internationales à leurs enfants et de sauvegarder le patrimoine familial. Henley & Partners a traité des demandes d'investisseurs dans 23 pays africains au cours des 18 derniers mois, soit près de deux fois plus qu'en 2020, tandis que les demandes de migration d'investissement options ont bondi de 50 % en 2024. L'Afrique du Sud et l'Égypte figurent désormais parmi les dix premiers marchés d'origine au monde. Comme l'explique Grace Arthur chez Henley & Partners Ghana, "ces investisseurs ne tournent pas le dos à l'Afrique - ils étendent son empreinte, établissent des liens et débloquent des capitaux à l'échelle mondiale".





Dans la même rubrique : < > Cameroun : 13 otages libérés des mains de Boko Haram présentés au gouverneur de l'Extrême-Nord Sénégal : Le Conseil Malien des Chargeurs en mission à Dakar pour débloquer des conteneurs Cameroun : Le BIR sensibilise la population à la lutte contre les preneurs d'otages Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)